RASAERBA A BATTERIA

LMO 18-36 Battery Set

Pratica regolazione dell'altezza di taglio sulla parte superiore del dispositivo e prestazioni fino a 350 m² per carica della batteria: il set di batterie LMO 18-36 è altamente flessibile per prati di piccole e medie dimensioni.

Voltaggio della batteria: 18 V.

Larghezza di taglio: 36 cm

Altezza di taglio: 30–70 mm

Capacità raccoglierba: 45 l

Prestazioni per carica batteria *: 350 m²

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile di potenza della batteria Kärcher 18 V / 5,0 Ah.