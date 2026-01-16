RASAERBA A BATTERIA
Nessun cavo. Niente benzina. I tosaerba a 18 V manovrabili di Kärcher e i potenti tosaerba a 36 V producono il risultato di taglio perfetto con la massima mobilità.
Caratteristiche
L'erba tagliata può essere sparsa su tutto il prato come fertilizzante naturale utilizzando il tappo di pacciamatura.
L'erba viene tagliata fino al bordo grazie all'ampia larghezza di taglio. Non serve un refil.
Il pratico design della maniglia consente di risparmiare spazio.
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Massima mobilità e manovrabilità con peso ridotto. Il set di batterie LMO 18-33 con batteria Kärcher da 18 V / 5,0 Ah offre la comodità di un tosaerba con dimensioni compatte.
Voltaggio della batteria: 18 V.
Larghezza di taglio: 33 cm
Altezza di taglio: 35–65 mm
Capacità raccoglierba: 35 l
Prestazioni per carica batteria *: 250 m²
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile di potenza della batteria Kärcher 18 V / 5,0 Ah.
LMO 18-36 Battery Set
Pratica regolazione dell'altezza di taglio sulla parte superiore del dispositivo e prestazioni fino a 350 m² per carica della batteria: il set di batterie LMO 18-36 è altamente flessibile per prati di piccole e medie dimensioni.
Voltaggio della batteria: 18 V.
Larghezza di taglio: 36 cm
Altezza di taglio: 30–70 mm
Capacità raccoglierba: 45 l
Prestazioni per carica batteria *: 350 m²
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile di potenza della batteria Kärcher 18 V / 5,0 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Con una prestazione fino a 550 m² per carica della batteria e una capacità di raccolta dell'erba di 50 l, è ideale anche per prati di grandi dimensioni: il tosaerba LMO 36-40 con set di batterie con potente batteria da 36 V / 5,0 Ah.
Voltaggio della batteria: 36 V.
Larghezza di taglio: 40 cm
Altezza di taglio: 20–70 mm
Capacità raccoglierba: 50 l
Prestazioni per carica batteria *: 550 m²
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile da 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power.
LMO 36-46 Battery Set
Falciatura senza sforzo, anche in pendenza: LMO 36-46 è dotato della funzione Push Assist, che fornisce supporto di guida per le ruote posteriori.
Voltaggio: 36 V.
Larghezza di taglio: 46 cm
Altezza di taglio: 20–70 mm
Capacità raccoglierba: 55 l
Prestazioni per carica batteria *: 650 m²
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile da 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power.
Puoi trovare tutti i dispositivi dalla piattaforma 18 V Kärcher Battery Power qui
Puoi trovare tutti i dispositivi 36 V della piattaforma Kärcher Battery Power qui.