TALGIAERBA A BATTERIA

RASAERBA A BATTERIA

Nessun cavo. Niente benzina. I tosaerba a 18 V manovrabili di Kärcher e i potenti tosaerba a 36 V producono il risultato di taglio perfetto con la massima mobilità.

0 Prodotti

Caratteristiche

L'erba tagliata può essere sparsa su tutto il prato come fertilizzante naturale utilizzando il tappo di pacciamatura.

tappo di pacciamatura

L'erba viene tagliata fino al bordo grazie all'ampia larghezza di taglio. Non serve un refil.

asadas

Il pratico design della maniglia consente di risparmiare spazio.

design
battery power
Lunga durata grazie alla batteria agli ioni di litio
push assist
falciatura senza sforzo, anche in pendenza, grazie alla potenza motrice aggiuntiva.
altezza
La maniglia può essere adattatain base all'altezza dell'utente
cutting height
L'altezza di taglio può essere regolata centralmente
talgio netto
Lame in acciaio affilate per un taglio netto
egonomic
L'impugnatura in schiuma permette una presa sicura e confortevole

18 V Kärcher Battery Power

lown mover 18-33

LMO 18-33 Battery Set

Massima mobilità e manovrabilità con peso ridotto. Il set di batterie LMO 18-33 con batteria Kärcher da 18 V / 5,0 Ah offre la comodità di un tosaerba con dimensioni compatte.

Voltaggio della batteria: 18 V.
Larghezza di taglio: 33 cm
Altezza di taglio: 35–65 mm
Capacità raccoglierba: 35 l
Prestazioni per carica batteria *: 250 m²

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile di potenza della batteria Kärcher 18 V / 5,0 Ah.

lmo 18-36
LMO 18-36 Battery Set

Pratica regolazione dell'altezza di taglio sulla parte superiore del dispositivo e prestazioni fino a 350 m² per carica della batteria: il set di batterie LMO 18-36 è altamente flessibile per prati di piccole e medie dimensioni.

Voltaggio della batteria: 18 V.
Larghezza di taglio: 36 cm
Altezza di taglio: 30–70 mm
Capacità raccoglierba: 45 l
Prestazioni per carica batteria *: 350 m²

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile di potenza della batteria Kärcher 18 V / 5,0 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

36-40 lown mover

LMO 36-40 Battery Set

Con una prestazione fino a 550 m² per carica della batteria e una capacità di raccolta dell'erba di 50 l, è ideale anche per prati di grandi dimensioni: il tosaerba LMO 36-40 con set di batterie con potente batteria da 36 V / 5,0 Ah.

Voltaggio della batteria: 36 V.
Larghezza di taglio: 40 cm
Altezza di taglio: 20–70 mm
Capacità raccoglierba: 50 l
Prestazioni per carica batteria *: 550 m²

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile da 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power.

36-46 lown mover

LMO 36-46 Battery Set

Falciatura senza sforzo, anche in pendenza: LMO 36-46 è dotato della funzione Push Assist, che fornisce supporto di guida per le ruote posteriori.

Voltaggio: 36 V.
Larghezza di taglio: 46 cm
Altezza di taglio: 20–70 mm
Capacità raccoglierba: 55 l
Prestazioni per carica batteria *: 650 m²

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile da 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power.

gif 18 v

36 v gif

