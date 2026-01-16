Tagliabordi a batteria

Questo decespugliatore a batteriagarantisce autonomia e potenza grazie alla potente batteria intercambiabile. Taglia senza fatica l'erba l'erbacce più ostinate, anche su prati difficili da raggiungere.

Inoltre offrono i seguenti vantaggi:

Lavoro pulito

Il filo di nylon garantisce un taglio netto e preciso del prato. A differenza di altri dispositivi con lama in metallo, il filo integrato consente di lavorare anche vicino ai bordi in pietra. In questo modo non solo si riduce il rischio di scintille, ma si garantisce anche un giardino più pulito e ordinato.

Tutto sotto controllo

E' dotato di un display LCD integrato nella batteria che mostra l'autonomia residua in minuti e la capacità della batteria in tempo reale durante l'uso in giardino.

Ergonomico

L'impugnatura a due mani e la tracolla in dotazione rendono il giardinaggio con l'LTR 36-33 Battery Set particolarmente facile e non affaticano la schiena. Non occorre spostare le panchine per tagliare il prato sotto e vicino alle gambe. Gli amanti del giardinaggio possono regolare rapidamente e comodamente l'angolo della testa del tagliabordi e tagliare il prato anche in presenza di ostacoli bassi (LTR 18-30 Battery Set).