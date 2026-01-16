Tagliabordi a batteria

I decespugliatori a batteria di Kärcher sono veri e propri tuttofare in giardino. Non solo producono un taglio netto sul bordo del prato, ma sono anche particolarmente adatti a raggiungere gli angoli e i punti più stretti. Il design ergonomico della maniglia assicura agli utenti di mantenere una postura confortevole che protegge la schiena in ogni momento.

0 Prodotti
Kärcher

Caratteristiche del decespugliatore a batteria

Regolazione automatica del filo di nylon.

I nostri decespugliatori a batteria godono di un potente motore e della regolazione automatica del filo in nylon per garantire un risultato di taglio perfetto. Basta inserire la bobina nella parte inferiore del tamburo e il tagliaerba a batteria è pronto per il giardino. Se il filo si esaurisce durante il processo, puoi regolarlo automaticamente semplicemente premendo l'interruttore sul dispositivo.

The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread

Il filo in nylon ritorto garantisce un taglio preciso.

Il filo ritorto in nylon garantisce un taglio preciso durante il taglio dell'erba. Ciò consente un taglio del prato molto preciso, soprattutto vicino ai bordi del prato e in punti di difficile accesso.

A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

Un optional utile i lavori più impegnativi.

Il decespugliatore a batteria è adatto non solo per tagliare l'erba nei bordi, ma anche per aree più ampie o per i campi dove c'è una crescita selvatica dell'erba. Come optional, le lame possono essere utilizzate per lavori impegnativi, dove sono presenti molte erbacce.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Grazie alle diverse funzioni, gli amanti del giardino sono attrezzati per ogni situazione:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Batteria intercambiabile

Grazie alla batteria intercambiabile, gli amanti del giardinaggio possono lavorare senza prolunghe e iniziare subito a tagliare.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Precisione

Grazie al filo regolabile e all'inserimento opzionale di lame di taglio, il decespugliatore a batteria è adatto sia per l'erba alta che per le erbacce. Il filo assicura inoltre un taglio preciso, in modo da poter tagliare l'erba nei bordi di un patio o di una bordura in pietra alla lunghezza desiderata in modo rapido e semplice.

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Leggero e maneggevole

Il peso ridotto lo rende particolarmente facile da usare nella vita quotidiana. In questo modo, anche i prati più grandi possono essere preparati per la stagione del giardinaggio in pochissimo tempo.

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Ergonomico

Spesso è necessario adattarsi alle condizioni delle aree da lavorare. Per tagliare l'erba sotto una panchina da giardino bassa, la testa del LTR 18-30 può essere regolata in modo rapido e semplice.

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Protezione delle piante

Per evitare di rovinare fiori e alberi, la protezione per piante pieghevole dei modelli LTR 18-30 e LTR 36-33 protegge le piante durante la potatura. Le vostre aiuole sono così protette in modo ottimale e potete lavorare lungo il bordo del prato senza alcuna preoccupazione.

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Coperchio protettivo

Quando si taglia il prato, erba, muschio ed erbacce vengono tagliati ad alta velocità. Il pratico cofano protettivo del tagliabordi a batteria protegge l'utente dai tagli volanti.

Vantaggi

Questo decespugliatore a batteriagarantisce autonomia e potenza grazie alla potente batteria intercambiabile. Taglia senza fatica l'erba l'erbacce più ostinate, anche su prati difficili da raggiungere.

Inoltre offrono i seguenti vantaggi:

Lavoro pulito
Il filo di nylon garantisce un taglio netto e preciso del prato. A differenza di altri dispositivi con lama in metallo, il filo integrato consente di lavorare anche vicino ai bordi in pietra. In questo modo non solo si riduce il rischio di scintille, ma si garantisce anche un giardino più pulito e ordinato.

Tutto sotto controllo
E' dotato di un display LCD integrato nella batteria che mostra l'autonomia residua in minuti e la capacità della batteria in tempo reale durante l'uso in giardino.

Ergonomico
L'impugnatura a due mani e la tracolla in dotazione rendono il giardinaggio con l'LTR 36-33 Battery Set particolarmente facile e non affaticano la schiena. Non occorre spostare le panchine per tagliare il prato sotto e vicino alle gambe. Gli amanti del giardinaggio possono regolare rapidamente e comodamente l'angolo della testa del tagliabordi e tagliare il prato anche in presenza di ostacoli bassi (LTR 18-30 Battery Set).

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

L' LTR 18-25 si adatta in modo ergonomico alla mano dell'utente e, con un diametro di taglio di 25 cm, può raggiungere senza sforzo tutti gli angoli e i punti stretti del giardino per tagliare il prato con precisione.

Voltaggio della batteria: 18 V
Diametro di taglio: 25 cm
Velocità: 9.500 giri/min.
Diametro del filo: 1,6 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 300 m

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

LTR 18-30 Battery Set

Taglio comodo dell'erba con l' LTR 18-30. L'angolo di inclinazione regolabile consente di tagliare anche sotto gli ostacoli bassi.

Voltaggio della batteria: 18 V
Diametro di taglio: 30 cm
Velocità: 7.800 giri/min.
Diametro del filo: 1,6 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 350 m

* Massime prestazioni grazie alla batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

LTR 36-33 Battery Set

Con una potente batteria da 36 V e una prestazione massima di 600 m di perimetro del prato per ogni carica della batteria, l'LTR 36-33 è il decespugliatore più potente della gamma Kärcher. Offre un'impugnatura ergonomica grazie alla tracolla e alla seconda presa.

Voltaggio della batteria: 36 V
Diametro di taglio: 28-33 cm
Velocità: 7.000 giri/min.
Diametro del filo: 2,0 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 600 m

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.

Piattaforma Kärcher Battery Power

18 v battery

Puoi trovare tutti i dispositivi dalla piattaforma 18 V Kärcher Battery Power qui

Vai ai prodotti
36 v

Puoi trovare tutti i dispositivi 36 V della piattaforma Kärcher Battery Power qui.

Vai ai prodotti