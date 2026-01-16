Tagliabordi a batteria
I decespugliatori a batteria di Kärcher sono veri e propri tuttofare in giardino. Non solo producono un taglio netto sul bordo del prato, ma sono anche particolarmente adatti a raggiungere gli angoli e i punti più stretti. Il design ergonomico della maniglia assicura agli utenti di mantenere una postura confortevole che protegge la schiena in ogni momento.
Caratteristiche del decespugliatore a batteria
Regolazione automatica del filo di nylon.
I nostri decespugliatori a batteria godono di un potente motore e della regolazione automatica del filo in nylon per garantire un risultato di taglio perfetto. Basta inserire la bobina nella parte inferiore del tamburo e il tagliaerba a batteria è pronto per il giardino. Se il filo si esaurisce durante il processo, puoi regolarlo automaticamente semplicemente premendo l'interruttore sul dispositivo.
Il filo in nylon ritorto garantisce un taglio preciso.
Il filo ritorto in nylon garantisce un taglio preciso durante il taglio dell'erba. Ciò consente un taglio del prato molto preciso, soprattutto vicino ai bordi del prato e in punti di difficile accesso.
Un optional utile i lavori più impegnativi.
Il decespugliatore a batteria è adatto non solo per tagliare l'erba nei bordi, ma anche per aree più ampie o per i campi dove c'è una crescita selvatica dell'erba. Come optional, le lame possono essere utilizzate per lavori impegnativi, dove sono presenti molte erbacce.
Grazie alle diverse funzioni, gli amanti del giardino sono attrezzati per ogni situazione:
Batteria intercambiabile
Grazie alla batteria intercambiabile, gli amanti del giardinaggio possono lavorare senza prolunghe e iniziare subito a tagliare.
Precisione
Grazie al filo regolabile e all'inserimento opzionale di lame di taglio, il decespugliatore a batteria è adatto sia per l'erba alta che per le erbacce. Il filo assicura inoltre un taglio preciso, in modo da poter tagliare l'erba nei bordi di un patio o di una bordura in pietra alla lunghezza desiderata in modo rapido e semplice.
Leggero e maneggevole
Il peso ridotto lo rende particolarmente facile da usare nella vita quotidiana. In questo modo, anche i prati più grandi possono essere preparati per la stagione del giardinaggio in pochissimo tempo.
Ergonomico
Spesso è necessario adattarsi alle condizioni delle aree da lavorare. Per tagliare l'erba sotto una panchina da giardino bassa, la testa del LTR 18-30 può essere regolata in modo rapido e semplice.
Protezione delle piante
Per evitare di rovinare fiori e alberi, la protezione per piante pieghevole dei modelli LTR 18-30 e LTR 36-33 protegge le piante durante la potatura. Le vostre aiuole sono così protette in modo ottimale e potete lavorare lungo il bordo del prato senza alcuna preoccupazione.
Coperchio protettivo
Quando si taglia il prato, erba, muschio ed erbacce vengono tagliati ad alta velocità. Il pratico cofano protettivo del tagliabordi a batteria protegge l'utente dai tagli volanti.
Vantaggi
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
L' LTR 18-25 si adatta in modo ergonomico alla mano dell'utente e, con un diametro di taglio di 25 cm, può raggiungere senza sforzo tutti gli angoli e i punti stretti del giardino per tagliare il prato con precisione.
Voltaggio della batteria: 18 V
Diametro di taglio: 25 cm
Velocità: 9.500 giri/min.
Diametro del filo: 1,6 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 300 m
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Taglio comodo dell'erba con l' LTR 18-30. L'angolo di inclinazione regolabile consente di tagliare anche sotto gli ostacoli bassi.
Voltaggio della batteria: 18 V
Diametro di taglio: 30 cm
Velocità: 7.800 giri/min.
Diametro del filo: 1,6 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 350 m
* Massime prestazioni grazie alla batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Con una potente batteria da 36 V e una prestazione massima di 600 m di perimetro del prato per ogni carica della batteria, l'LTR 36-33 è il decespugliatore più potente della gamma Kärcher. Offre un'impugnatura ergonomica grazie alla tracolla e alla seconda presa.
Voltaggio della batteria: 36 V
Diametro di taglio: 28-33 cm
Velocità: 7.000 giri/min.
Diametro del filo: 2,0 mm
Prestazioni per carica della batteria*: 600 m
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.
Piattaforma Kärcher Battery Power
