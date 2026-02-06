Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma originale del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher: FC 8 Smart Signature Line é il miglior dispositivo nella sua categoria. La lavapavimenti alimentata a batteria fa risplendere i tuoi pavimenti in metà del tempo abituale. Grazie alla tecnologia a 4 rulli, rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, sia asciutto che bagnato, senza dover aspirare in precedenza. Le luci a LED nella testa di pulizia non lasciano sfuggire neanche un granello di polvere e i filtri speciali assicurano una buona raccolta dei capelli. Il nostro modello di punta ha un display LCD attraente e una connessione all'app che fornisce un supporto intelligente per le tue attività di pulizia. Semplici istruzioni passo-passo sul display ti dicono rapidamente tutto ciò che devi sapere sul tuo dispositivo. Una varietà di modalità di pulizia, ottimizzate per diversi tipi di pavimenti, possono essere trasmesse al dispositivo tramite l'app e selezionate sul display. È anche possibile apportare modifiche individuali alla quantità d'acqua e alla velocità dei rulli tramite l'app.