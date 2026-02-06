Lavapavimenti senza fili FC 8 Smart Signature Line
Pavimenti perfettamente lavati senza dover prima aspirare: la lavapavimenti FC 8 Smart Signature Line é dotata di LED, di un attraente display LCD e di una connessione all'App dedicata.
Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma originale del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher: FC 8 Smart Signature Line é il miglior dispositivo nella sua categoria. La lavapavimenti alimentata a batteria fa risplendere i tuoi pavimenti in metà del tempo abituale. Grazie alla tecnologia a 4 rulli, rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, sia asciutto che bagnato, senza dover aspirare in precedenza. Le luci a LED nella testa di pulizia non lasciano sfuggire neanche un granello di polvere e i filtri speciali assicurano una buona raccolta dei capelli. Il nostro modello di punta ha un display LCD attraente e una connessione all'app che fornisce un supporto intelligente per le tue attività di pulizia. Semplici istruzioni passo-passo sul display ti dicono rapidamente tutto ciò che devi sapere sul tuo dispositivo. Una varietà di modalità di pulizia, ottimizzate per diversi tipi di pavimenti, possono essere trasmesse al dispositivo tramite l'app e selezionate sul display. È anche possibile apportare modifiche individuali alla quantità d'acqua e alla velocità dei rulli tramite l'app.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea SignatureLa firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Display LCD attraenteSemplice applicazione del dispositivo con istruzioni passo passo. Prevenzione degli errori di applicazione tramite avvisi e messaggi di errore sul display. Intuitivo
Tantissime opzioni per ogni modalità di puliziaSul dispositivo sono preimpostate le modalità di pulizia più frequenti: due modalità di pulizia con diversi volumi d'acqua e velocità dei rulli e una funzione Boost per lo sporco ostinato. Con collegamento all'app: trasmissione di numerose modalità di pulizia aggiuntive al dispositivo, ottimizzate per diversi tipi di pavimento, nonché configurazione delle modalità di pulizia personalizzate. Adatto a tutti i pavimenti duri, inclusi parquet, laminato, pietra e piastrelle in ceramica, PVC e vinile
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
- Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare
Molto silenziosa
- Piacevole volume da soli 59 dB.
Circa 60 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli ioni di litio
- L'attraente display LCD mostra il livello della batteria in percentuale, minuti o come barra di stato.
Testa a pavimento con LED integrati
- Per illuminare gli spazi sotto i mobili o in nicchie e angoli bui
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|circa. 230
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|400
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Rumorosità (dB(A))
|59
|Voltaggio batteria (V)
|25
|Capacità della batteria (Ah)
|2,85
|Autonomia (min)
|circa. 60
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|8,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* I detergenti per pavimenti Kärcher ottengono prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mocio convenzionale con rivestimento in tessuto nella categoria di test "Pulitura". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza di pulizia, l'assorbimento dello sporco e la pulizia dei bordi. /
** I lavapavimenti Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti duri in un solo passaggio, eliminando la necessità di passare l'aspirapolvere prima di passare il panno.
Scope of supply
- Rullo universale: 4 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Stazione di parcheggio e lavaggio rulli
- Carica batteria
- Spazzola per la pulizia
Dotazione
- È possibile regolare la velocità di rotazione dei rulli e il volume dell'acqua erogata
- Sistema a doppio serbatoio
- Testa a pavimento con LED integrati
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Display LCD
- Modalità autopulente
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
Accessori
Detergenti
RICAMBI FC 8 Smart Signature Line
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.