SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto che offre una potenza eccezionale e una disinfezione certificata*. L'effetto di pulizia è garantito dalla pressione del vapore di 4 bar. La regolazione continua della quantità di vapore e la funzione VapoHydro (regolazione continua della saturazione del vapore) consentono di adattare perfettamente la macchina a qualsiasi attività di pulizia. Il doppio serbatoio con carica continua garantisce un rapido tempo di riscaldamento e un funzionamento ininterrotto. L'indicatore della temperatura aiuta anche a garantire risultati di pulizia ottimale senza l'uso di prodotti chimici. Ampia dotazione, vano portaoggetti integrato per gli accessori, gancio per il cavo, supprto tubo di aspirazione salvaspazio. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SG 4/4 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore, min. VapoHydro), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)