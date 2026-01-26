Pulitore a vapore SG 4/4

Generatore di vapore professionale. Certificato per la rimozione di microbi, batteri e virus incapsualti fino al 99,999%. Serbatoio a carica continua (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro

SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto che offre una potenza eccezionale e una disinfezione certificata*. L'effetto di pulizia è garantito dalla pressione del vapore di 4 bar. La regolazione continua della quantità di vapore e la funzione VapoHydro (regolazione continua della saturazione del vapore) consentono di adattare perfettamente la macchina a qualsiasi attività di pulizia. Il doppio serbatoio con carica continua garantisce un rapido tempo di riscaldamento e un funzionamento ininterrotto. L'indicatore della temperatura aiuta anche a garantire risultati di pulizia ottimale senza l'uso di prodotti chimici. Ampia dotazione, vano portaoggetti integrato per gli accessori, gancio per il cavo, supprto tubo di aspirazione salvaspazio. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SG 4/4 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore, min. VapoHydro), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Caratteristiche e vantaggi
Sanificazione certificata e altamente efficace
Sanificazione certificata e altamente efficace
Sanificazione delle superfici secondo la norma EN 16615 verificata da un laboratorio esterno. Spettro di efficacia battericida e virucida contro i virus avvolti PLUS. Germi testati: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Sanificazione senza prodotti chimici
Sanificazione senza prodotti chimici
Rispettoso delle risorse e senza residui, in quanto pulito solo con acqua. Massima sicurezza perché si previene lo sviluppo di germi multiresistenti. Pulizia delle superfici senza prodotti chimici.
Sistema a doppio serbatoio
Sistema a doppio serbatoio
Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia Il volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del serbatoio supera i 4 litri, per questo l'SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare l'acqua.
VapoHydro
  • Grazie alla funzione VapoHydro, il livello del vapore è regolabile all'infinito a seconda della pulizia da eseguire.
  • Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l'apposito tasto.
  • Con il getto di acqua calda si dissolve anche lo sporco più incrostato
Vano porta accessori
  • Vano porta accessori a bordo macchina
  • Tutti gli accessori, anche i più piccoli, hanno il loro posto e non vanno persi.
  • I tubi vapore trovano posto sul retro della macchina
Specifiche

Dati tecnici

Capacità del serbatoio (l) 2,4
Capacità del serbatoio (l) 2
Pressione del vapore (bar) max. 4
Potenza termica (W) 2300
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 9
Temperatura caldaia (°C) max. 145
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 8
Peso con imballo (kg) 11,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 475 x 320 x 275

Scope of supply

  • Bocchetta manuale con pennello: 165 mm
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 505 mm
  • Tubo vapore con pistola: 2 m
  • Bocchetta per pavimenti con lamelle: 320 mm
  • Bocchetta per pavimenti con setole: 310 mm
  • Imbuto di riempimento
  • Tubo aspirazione vapore: 2 Pezzo(i)
  • Copertura in spugna per bocchetta manuale
  • Panno per bocchetta pavimento (spugna, 400x200 mm)
  • Panno per bocchetta pavimento (spugna, 480x270 mm)

Dotazione

  • Serbatoio: può essere riempito ogni volta che è necessario
  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Ugello Power
  • Ugello a punta, corto
  • Ugello a punta, lungo
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Funzione VapoHydro
  • Controllo della saturazione del vapore infinitamente variabile
  • Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a variazione continua)
  • Blocco di sicurezza sulla caldaia a vapore
  • Blocco di sicurezza sulla pistola vapore
Aree di applicazione
  • Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
Accessori

