Pulitore a vapore SG 4/4
Generatore di vapore professionale. Certificato per la rimozione di microbi, batteri e virus incapsualti fino al 99,999%. Serbatoio a carica continua (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro
SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto che offre una potenza eccezionale e una disinfezione certificata*. L'effetto di pulizia è garantito dalla pressione del vapore di 4 bar. La regolazione continua della quantità di vapore e la funzione VapoHydro (regolazione continua della saturazione del vapore) consentono di adattare perfettamente la macchina a qualsiasi attività di pulizia. Il doppio serbatoio con carica continua garantisce un rapido tempo di riscaldamento e un funzionamento ininterrotto. L'indicatore della temperatura aiuta anche a garantire risultati di pulizia ottimale senza l'uso di prodotti chimici. Ampia dotazione, vano portaoggetti integrato per gli accessori, gancio per il cavo, supprto tubo di aspirazione salvaspazio. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SG 4/4 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore, min. VapoHydro), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Caratteristiche e vantaggi
Sanificazione certificata e altamente efficaceSanificazione delle superfici secondo la norma EN 16615 verificata da un laboratorio esterno. Spettro di efficacia battericida e virucida contro i virus avvolti PLUS. Germi testati: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Sanificazione senza prodotti chimiciRispettoso delle risorse e senza residui, in quanto pulito solo con acqua. Massima sicurezza perché si previene lo sviluppo di germi multiresistenti. Pulizia delle superfici senza prodotti chimici.
Sistema a doppio serbatoioIl serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia Il volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del serbatoio supera i 4 litri, per questo l'SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare l'acqua.
VapoHydro
- Grazie alla funzione VapoHydro, il livello del vapore è regolabile all'infinito a seconda della pulizia da eseguire.
- Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l'apposito tasto.
- Con il getto di acqua calda si dissolve anche lo sporco più incrostato
Vano porta accessori
- Vano porta accessori a bordo macchina
- Tutti gli accessori, anche i più piccoli, hanno il loro posto e non vanno persi.
- I tubi vapore trovano posto sul retro della macchina
Specifiche
Dati tecnici
|Capacità del serbatoio (l)
|2,4
|Capacità del serbatoio (l)
|2
|Pressione del vapore (bar)
|max. 4
|Potenza termica (W)
|2300
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|9
|Temperatura caldaia (°C)
|max. 145
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8
|Peso con imballo (kg)
|11,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Bocchetta manuale con pennello: 165 mm
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 505 mm
- Tubo vapore con pistola: 2 m
- Bocchetta per pavimenti con lamelle: 320 mm
- Bocchetta per pavimenti con setole: 310 mm
- Imbuto di riempimento
- Tubo aspirazione vapore: 2 Pezzo(i)
- Copertura in spugna per bocchetta manuale
- Panno per bocchetta pavimento (spugna, 400x200 mm)
- Panno per bocchetta pavimento (spugna, 480x270 mm)
Dotazione
- Serbatoio: può essere riempito ogni volta che è necessario
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Ugello Power
- Ugello a punta, corto
- Ugello a punta, lungo
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Funzione VapoHydro
- Controllo della saturazione del vapore infinitamente variabile
- Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a variazione continua)
- Blocco di sicurezza sulla caldaia a vapore
- Blocco di sicurezza sulla pistola vapore
Videos
Aree di applicazione
- Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici