Set spazzoline tonde per pulitori a vapore SC

Set composto da 3 spazzoline tonde, ideali per eliminare in modo semplice lo sporco ostinato, ad es. incrostazioni della griglia del forno.

Set di spazzole rotonde con setole in ottone per rimuovere lo sporco ostinato e radicato, ad es. da mensole, fornelli e forno. Da utilizzare per una pulizia profonda con i pulitori a vapore. Nota: non adatto a superfici sensibili come legno o plastica.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzoline in ottone
  • Spazzoline dure per rimuovere facilmente lo sporco ostinato
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 40 x 26 x 26
Aree di applicazione
  • Barbecue
  • Forno
  • Anche lo sporco ostinato
Accessori