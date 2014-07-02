Set spazzoline tonde per pulitori a vapore SC
Set composto da 3 spazzoline tonde, ideali per eliminare in modo semplice lo sporco ostinato, ad es. incrostazioni della griglia del forno.
Set di spazzole rotonde con setole in ottone per rimuovere lo sporco ostinato e radicato, ad es. da mensole, fornelli e forno. Da utilizzare per una pulizia profonda con i pulitori a vapore. Nota: non adatto a superfici sensibili come legno o plastica.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzoline in ottone
- Spazzoline dure per rimuovere facilmente lo sporco ostinato
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|40 x 26 x 26
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Barbecue
- Forno
- Anche lo sporco ostinato