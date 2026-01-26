Pulitore a vapore SC 1

Grazie alle sue dimensioni compatte, il pulitore a vapore SC 1 è ideale per una pulizia rapida, per disinfettare le superfici senza prodotti chimici.

Il compatto pulitore a vapore portatile SC 1 pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato ovunque. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte e maneggevoli, SC 1 è adatto per una pulizia profonda e rapida di tutte le superfici. Sanitari, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche le fessure più piccole possono essere igienizzate grazie agli accessori versatili e al potente getto di vapore a 100°C alla bocchetta. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso sono sciolti. Grazie alla sua forma compatta, la macchina può essere riposta negli spazi più piccoli.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 1: Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 bar
Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 bar
Rimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili
Pulitore a vapore SC 1: Compatto, maneggevole, salva spazio
Compatto, maneggevole, salva spazio
Occupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Pulitore a vapore SC 1: Sicurezza bambino sul pulitore a vapore
Sicurezza bambino sul pulitore a vapore
Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Panno in microfibra per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,9% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 20
Potenza termica (W) 1200
Pressione del vapore max. (bar) max. 3
Lunghezza del cavo (m) 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
Capacità del serbatoio (l) 0,2
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 1,6
Peso con imballo (kg) 2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Ugello Power
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Misurino: 200 ml

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
Pulitore a vapore SC 1
Pulitore a vapore SC 1
Pulitore a vapore SC 1
Aree di applicazione
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 1

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.