Il compatto pulitore a vapore portatile SC 1 pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato ovunque. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte e maneggevoli, SC 1 è adatto per una pulizia profonda e rapida di tutte le superfici. Sanitari, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche le fessure più piccole possono essere igienizzate grazie agli accessori versatili e al potente getto di vapore a 100°C alla bocchetta. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso sono sciolti. Grazie alla sua forma compatta, la macchina può essere riposta negli spazi più piccoli.