Pulitore a vapore SC 1
Grazie alle sue dimensioni compatte, il pulitore a vapore SC 1 è ideale per una pulizia rapida, per disinfettare le superfici senza prodotti chimici.
Il compatto pulitore a vapore portatile SC 1 pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato ovunque. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte e maneggevoli, SC 1 è adatto per una pulizia profonda e rapida di tutte le superfici. Sanitari, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche le fessure più piccole possono essere igienizzate grazie agli accessori versatili e al potente getto di vapore a 100°C alla bocchetta. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso sono sciolti. Grazie alla sua forma compatta, la macchina può essere riposta negli spazi più piccoli.
Caratteristiche e vantaggi
Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 barRimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili
Compatto, maneggevole, salva spazioOccupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Sicurezza bambino sul pulitore a vaporeSicurezza bambino sulla pistola vapore.
Panno in microfibra per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,9% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 20
|Potenza termica (W)
|1200
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|3
|Capacità del serbatoio (l)
|0,2
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,6
|Peso con imballo (kg)
|2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Ugello Power
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Misurino: 200 ml
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
Aree di applicazione
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 1
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.