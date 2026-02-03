Pulire e stirare? Avanti a tutto vapore! SC 5 EasyFix Iron garantisce la massima potenza pulente: un'eccezionale pressione di 4,2 bar lo rende il miglior pulitore a vapore della sua categoria. La regolazione del vapore in quattro stadi consente di regolare il flusso di vapore a seconda delle necessità. Il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Grazie all'ampia gamma di accessori, pulisce perfettamente superfici lisce, cappe aspiranti, angoli e interstizi. Il ferro da stiro incluso velocizza la stiratura del 50%. La funzione VapoHydro rimuove lo sporco ostinato più facilmente aggiungendo acqua calda. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile permette di raggiungere gli spazi più piccoli mentre la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti. Utilizzando il sistema a strappo, il panno in microfibra può essere fissato e rimosso senza entrare in contatto con lo sporco. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento, per una polizia non-stop. Altre caratteristiche: vano porta cavi integrato, vano portaoggetti e posizione parking.