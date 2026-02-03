Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron
Potente e versatile: il pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron con pressione di 4,2 bar include un ferro da stiro, funzione VapoHydro, bocchetta per pavimenti e ampia gamma di accessori.
Pulire e stirare? Avanti a tutto vapore! SC 5 EasyFix Iron garantisce la massima potenza pulente: un'eccezionale pressione di 4,2 bar lo rende il miglior pulitore a vapore della sua categoria. La regolazione del vapore in quattro stadi consente di regolare il flusso di vapore a seconda delle necessità. Il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Grazie all'ampia gamma di accessori, pulisce perfettamente superfici lisce, cappe aspiranti, angoli e interstizi. Il ferro da stiro incluso velocizza la stiratura del 50%. La funzione VapoHydro rimuove lo sporco ostinato più facilmente aggiungendo acqua calda. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile permette di raggiungere gli spazi più piccoli mentre la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti. Utilizzando il sistema a strappo, il panno in microfibra può essere fissato e rimosso senza entrare in contatto con lo sporco. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento, per una polizia non-stop. Altre caratteristiche: vano porta cavi integrato, vano portaoggetti e posizione parking.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione VapoHydroAggiunge acqua calda al vapore per lavare via lo sporco troppo incrostato. Risultati sempre migliori.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoPulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Accessori multifunzionali compreso il ferro da stiro a pressione di vapore
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
- Ferro da stiro a vapore con regolazione della temperatura fissa, spegnimento automatico e piastra leggera. Risparmio di tempo fino al 50%.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
4 stadi di regolazione del vapore
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
- Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Vano porta cavo integrato
- Vano porta accessori e porta cavo
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 150
|Potenza termica (W)
|2250
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 4,2
|Lunghezza del cavo (m)
|6
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|3
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1,5
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|6
|Peso con imballo (kg)
|10,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Ferro da stiro a vapore EasyFinish
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a quattro fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Tubo vapore con pistola: 2.3 m
- Collegamento in ferro
- Interruttore ON/OFF integrato
- Funzione VapoHydro
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Stiratura
