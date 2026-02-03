Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron

Potente e versatile: il pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron con pressione di 4,2 bar include un ferro da stiro, funzione VapoHydro, bocchetta per pavimenti e ampia gamma di accessori.

Pulire e stirare? Avanti a tutto vapore! SC 5 EasyFix Iron garantisce la massima potenza pulente: un'eccezionale pressione di 4,2 bar lo rende il miglior pulitore a vapore della sua categoria. La regolazione del vapore in quattro stadi consente di regolare il flusso di vapore a seconda delle necessità. Il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Grazie all'ampia gamma di accessori, pulisce perfettamente superfici lisce, cappe aspiranti, angoli e interstizi. Il ferro da stiro incluso velocizza la stiratura del 50%. La funzione VapoHydro rimuove lo sporco ostinato più facilmente aggiungendo acqua calda. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile permette di raggiungere gli spazi più piccoli mentre la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti. Utilizzando il sistema a strappo, il panno in microfibra può essere fissato e rimosso senza entrare in contatto con lo sporco. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento, per una polizia non-stop. Altre caratteristiche: vano porta cavi integrato, vano portaoggetti e posizione parking.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron: Funzione VapoHydro
Funzione VapoHydro
Aggiunge acqua calda al vapore per lavare via lo sporco troppo incrostato. Risultati sempre migliori.
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron: Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron: Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Accessori multifunzionali compreso il ferro da stiro a pressione di vapore
  • Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
  • Ferro da stiro a vapore con regolazione della temperatura fissa, spegnimento automatico e piastra leggera. Risparmio di tempo fino al 50%.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
4 stadi di regolazione del vapore
  • La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
  • Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
  • Interruttore on/off intuitivo da usare.
Vano porta cavo integrato
  • Vano porta accessori e porta cavo
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 150
Potenza termica (W) 2250
Pressione del vapore max. (bar) max. 4,2
Lunghezza del cavo (m) 6
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
Capacità del serbatoio (l) 0,5
Capacità del serbatoio (l) 1,5
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 6
Peso con imballo (kg) 10,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Ferro da stiro a vapore EasyFinish
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a quattro fasi)
  • Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
  • Tubo vapore con pistola: 2.3 m
  • Collegamento in ferro
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Funzione VapoHydro
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
  • Stiratura
Accessori
