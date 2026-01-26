Il compatto pulitore a vapore portatile SC 1 Multi pulisce senza prodotti chimici ed è pronto per una pulizia profonda in un attimo. Una pulizia accurata rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. Il design compatto e pratico del dispositivo lo rende comodo da usare e facile da riporre negli spazi più ridotti. SC 1 Multi è pronto all'uso in 30 secondi ed è facile da riempire grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile, per intervalli di manutenzione più lunghi e meno interruzioni. La cartuccia di decalcificazione sostituibile garantisce la decalcificazione automatica per una durata del prodotto cinque volte superiore. Il display luminoso a LED con pannello di controllo consente un utilizzo semplice e agevole. Le varie modalità, come riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia, sono sempre visualizzate. È inoltre possibile estendere la modalità all'innovativo mop a vapore multifunzionale 4 in 1.