Pulitore a vapore SC 1 Multi
Il pulitore a vapore portatile compatto SC 1 Multi è pronto all'uso in 30 secondi e consente una pulizia profonda.
Il compatto pulitore a vapore portatile SC 1 Multi pulisce senza prodotti chimici ed è pronto per una pulizia profonda in un attimo. Una pulizia accurata rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. Il design compatto e pratico del dispositivo lo rende comodo da usare e facile da riporre negli spazi più ridotti. SC 1 Multi è pronto all'uso in 30 secondi ed è facile da riempire grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile, per intervalli di manutenzione più lunghi e meno interruzioni. La cartuccia di decalcificazione sostituibile garantisce la decalcificazione automatica per una durata del prodotto cinque volte superiore. Il display luminoso a LED con pannello di controllo consente un utilizzo semplice e agevole. Le varie modalità, come riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia, sono sempre visualizzate. È inoltre possibile estendere la modalità all'innovativo mop a vapore multifunzionale 4 in 1.
Caratteristiche e vantaggi
Design del dispositivo pratico e compattoFacile da maneggiare grazie al design compatto del dispositivo. Forma ergonomica per una pulizia senza sforzo. Occupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrataIl serbatoio estraibile è facile da riempire in qualsiasi momento, per un vapore continuo senza interrompere il lavoro. La cartuccia anticalcare intelligente rimuove automaticamente il calcare dall'acqua, prolungando notevolmente la durata del dispositivo. L'indicatore LED mostra quando è necessario sostituire la cartuccia con un tempo di consegna di un'ora.
Display luminoso a LED con pannello di controlloPer un funzionamento semplice e senza sforzo. Basta toccare leggermente il pannello di controllo una volta per attivare il vapore, senza alcuno sforzo fisico. Il display luminoso di facile comprensione mostra le seguenti modalità: riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia in scadenza.
Tempo di riascaldamento breve
- Con un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 30
|Potenza termica (W)
|1300
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (ml)
|200
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,6
|Peso con imballo (kg)
|2,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Cartuccia filtro anticalcare: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta manuale
Dotazione
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
Videos
Aree di applicazione
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 1 Multi
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.