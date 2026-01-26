Il pulitore a vapore compatto e leggero SC 2 Deluxe permette di regolare il vapore in due fasi per adattare l'intensità del vapore alla superficie da pulire e al livello di sporco. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure domestiche, senza l'utilizzo di prodotti chimici. Inoltre, è possibile tenere sotto controllo in qualsiasi momento il suo grado di funzionamento tramite l'innovativo anello LED. Gli accessori possono essere riposti in modo compatto nella borsa degli accessori. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile arriva fin sotto i mobili più bassi e, grazie alla tecnologia lamellare, garantisce risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. Utilizzando i vari accessori, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche gli spazi più piccoli possono essere igienizzati. Dì addio allo sporco ostinato, al grasso e al calcare!