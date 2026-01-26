Pulitore a vapore SC 2 Deluxe
Il compatto SC 2 Deluxe con anello LED illuminato è l'aiuto perfetto per la pulizia a vapore senza sostanze chimiche. Ideale per tutte le superfici dure in casa.
Il pulitore a vapore compatto e leggero SC 2 Deluxe permette di regolare il vapore in due fasi per adattare l'intensità del vapore alla superficie da pulire e al livello di sporco. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure domestiche, senza l'utilizzo di prodotti chimici. Inoltre, è possibile tenere sotto controllo in qualsiasi momento il suo grado di funzionamento tramite l'innovativo anello LED. Gli accessori possono essere riposti in modo compatto nella borsa degli accessori. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile arriva fin sotto i mobili più bassi e, grazie alla tecnologia lamellare, garantisce risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. Utilizzando i vari accessori, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche gli spazi più piccoli possono essere igienizzati. Dì addio allo sporco ostinato, al grasso e al calcare!
Caratteristiche e vantaggi
Display a LED sul dispositivoQuando il display a LED si illumina di rosso, il dispositivo si sta ancora riscaldando. Quando diventa verde, il dispositivo è pronto per l'uso.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoPulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Conservazione ordinata degli accessori e posizione di parcheggioTutti gli accessori, inclusi i tubi di prolunga, possono essere riposti in una borsa per accessori extra lunga o direttamente sul dispositivo.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 75
|Potenza termica (W)
|1500
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3,2
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|6,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,7
|Peso con imballo (kg)
|4,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Sacca porta accessori SC 1
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Spazzola per fessure
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
- Tubo vapore con pistola: 2.2 m
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Giunti per piastrelle
