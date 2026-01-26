Il pulitore a vapore compatta 4 in 1 SC 1 Multi & Up pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzata in un batter d'occhio per una pulizia profonda in tutta la casa: sia come vaporizzatore manuale multifunzionale che come versatile scopa a vapore 3 in 1 grazie al set di bocchette per pavimenti EasyFix Large incluso. Funziona in tre diverse posizioni del dispositivo – superiore, centrale e inferiore – adattandosi così alle diverse esigenze individuali. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. SC 1 Multi & Up è pronto per l'uso in 30 secondi ed è facile da riempire grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile, senza lunghi tempi di attesa o interruzioni. La cartuccia decalcificante sostituibile garantisce la decalcificazione automatica per una durata del prodotto cinque volte più lunga. Il display luminoso a LED con pannello di controllo consente un funzionamento semplice e senza sforzo. Sono sempre visualizzate le diverse modalità come riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia in scadenza.