Pulitore a vapore SC 1 Multi & Up
Il pulitore a vapore multifunzione 4 in 1 SC 1 Multi & Up può essere utilizzata in tre diverse posizioni e come vaporiera manuale, adattandosi perfettamente alle esigenze individuali.
Il pulitore a vapore compatta 4 in 1 SC 1 Multi & Up pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzata in un batter d'occhio per una pulizia profonda in tutta la casa: sia come vaporizzatore manuale multifunzionale che come versatile scopa a vapore 3 in 1 grazie al set di bocchette per pavimenti EasyFix Large incluso. Funziona in tre diverse posizioni del dispositivo – superiore, centrale e inferiore – adattandosi così alle diverse esigenze individuali. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. SC 1 Multi & Up è pronto per l'uso in 30 secondi ed è facile da riempire grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile, senza lunghi tempi di attesa o interruzioni. La cartuccia decalcificante sostituibile garantisce la decalcificazione automatica per una durata del prodotto cinque volte più lunga. Il display luminoso a LED con pannello di controllo consente un funzionamento semplice e senza sforzo. Sono sempre visualizzate le diverse modalità come riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia in scadenza.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione 4 in 1 innovativa e sorprendentemente versatileIl design innovativo del dispositivo ne consente l'utilizzo sia come vaporizzatore manuale multifunzionale SC 1 Multi che come scopa a vapore 3 in 1 SC 1 Multi & Up grazie al set di bocchette per pavimenti EasyFix Large incluso. L'esclusivo concetto 3 in 1 con tre diverse posizioni del panno consente di selezionare in qualsiasi momento la configurazione ottimale del panno stesso. In alto: massima manovrabilità sotto i mobili e vaporizzazione sporadica. Al centro: combinazione di buona manovrabilità sotto i mobili e peso confortevole in mano. In basso: il dispositivo è leggero come una piuma e sta in piedi da solo per brevi pause.
Design del dispositivo pratico e compattoFacile da maneggiare grazie al design compatto del dispositivo. Forma ergonomica per una pulizia senza sforzo. Occupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrataIl serbatoio estraibile è facile da riempire in qualsiasi momento, per un vapore continuo senza interrompere il lavoro. La cartuccia anticalcare intelligente rimuove automaticamente il calcare dall'acqua, prolungando notevolmente la durata del dispositivo. L'indicatore LED mostra quando è necessario sostituire la cartuccia con un tempo di consegna di un'ora.
Display luminoso a LED con pannello di controllo
- Per un funzionamento semplice e senza sforzo.
- Basta toccare leggermente il pannello di controllo una volta per attivare il vapore, senza alcuno sforzo fisico.
- Il display luminoso di facile comprensione mostra le seguenti modalità: riscaldamento, pronto all'uso, modalità vapore e cambio cartuccia in scadenza.
Tempo di riascaldamento breve
- Con un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
EasyFix Bocchetta grande per pavimenti con giunto flessibile e fissaggio a strappo per il panno.
- Grazie alla bocchetta per pavimenti EasyFix Large, l'SC 1 Multi & Up è autonomo nella posizione più bassa dell'apparecchio, fissato direttamente alla bocchetta per pavimenti. La bocchetta per pavimenti consente inoltre una pulizia più rapida.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 30
|Potenza termica (W)
|1300
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (ml)
|200
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,6
|Peso con imballo (kg)
|3,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Panno universale grande per la pulizia dei pavimenti: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Cartuccia filtro anticalcare: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta manuale
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix grande
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Fascetta per cavi con gancio e anello
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
