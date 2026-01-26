Pulitore a vapore SC 2 EasyFix
Il pulitore a vapore SC 2 EasyFix di Kärcher è il modello di partenza ideale per la pulizia a vapore senza prodotti chimici. Per una pulizia pura sulle superfici dure di tutta la casa.
Il pulitore a vapore entry-level SC 2 EasyFix, facile e intuitivo da usare, offre la regolazione del vapore in due fasi per adattare l'intensità del vapore alla superficie e al livello di sporco. Pratico vano accessori sull'apparecchio e posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti sono disponibili dettagli utili per una pulizia a vapore ancora più comoda. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile garantisce un'eccellente ergonomia e, grazie alla tecnologia a lamelle, garantisce risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente e facilmente alla bocchetta per pavimenti e rimosso nuovamente senza dover entrare in contatto con lo sporco. Il pulitore a vapore SC 2 EasyFix Kärcher pulisce completamente senza prodotti chimici e può essere utilizzato ovunque. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Anche lo sporco ostinato viene rimosso in modo affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Vano porta accessori e posizione parkingComoda posizione parking per i momenti di pausa del lavoro.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoPulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Sicurezza bambino sulla pistola vaporeSicurezza bambino sulla pistola vapore.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 75
|Potenza termica (W)
|1500
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3,2
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|6,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,9
|Peso con imballo (kg)
|4,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
- Tubo vapore con pistola: 2.2 m
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 2 EasyFix
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.