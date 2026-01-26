Il pulitore a vapore entry-level SC 2 EasyFix, facile e intuitivo da usare, offre la regolazione del vapore in due fasi per adattare l'intensità del vapore alla superficie e al livello di sporco. Pratico vano accessori sull'apparecchio e posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti sono disponibili dettagli utili per una pulizia a vapore ancora più comoda. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile garantisce un'eccellente ergonomia e, grazie alla tecnologia a lamelle, garantisce risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente e facilmente alla bocchetta per pavimenti e rimosso nuovamente senza dover entrare in contatto con lo sporco. Il pulitore a vapore SC 2 EasyFix Kärcher pulisce completamente senza prodotti chimici e può essere utilizzato ovunque. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Anche lo sporco ostinato viene rimosso in modo affidabile.