Pulitore a vapore SC 4 Deluxe
Il pulitore a vapore SC 4 Deluxe, con display LED e agganci per gli accessori, permette di pulire senza interruzioni grazie al serbatoio rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento.
Il pulitore a vapore SC 4 Deluxe, con 4 bar di potenza, elimina fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento, garantendo una pulizia ininterrotta. Il vano portaoggetti integrato extra large garantisce una comoda conservazione di accessori, cavi e tubo direttamente sul dispositivo. Altre caratteristiche includono il display LED per la visualizzazione le modalità di funzionamento, la bocchetta per pavimenti EasyFix con snodo flessibile per la massima ergonomia, l'innovativa tecnologia a lamelle, il pratico sistema a strappo per il panno in microfibra e vari accessori per la rimozione dello sporco ostinato su piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti, fessure e fughe. Utilizzando la regolazione del vapore a tre stadi, il flusso di vapore può essere adattato alla superficie e allo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Comodo deposito accessori e posizione di parcheggioComodo deposito di accessori, tubo di prolunga, cavi e tubo del vapore. La posizione di parking per la bocchetta pavimenti per le pause dal lavoro.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoRisultati di pulizia ottimali su tutti i tipi di pavimenti duri della casa grazie all'efficiente tecnologia a lamelle. Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Display a LED sul dispositivo
- Quando il display a LED si illumina di rosso, il dispositivo si sta ancora riscaldando. Quando diventa verde, il dispositivo è pronto per l'uso.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
- Il flusso di vapore può essere adattato alla superficie e al livello di sporco.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 130
|Potenza termica (W)
|2200
|Pressione del vapore max. (bar)
|4
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|3
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1,3
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Spazzola per fessure
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (tre fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Tubo vapore con pistola: 2.2 m
- Interruttore ON/OFF integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Giunti per piastrelle
Accessori
RICAMBI SC 4 Deluxe
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.