Il pulitore a vapore SC 4 Deluxe, con 4 bar di potenza, elimina fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento, garantendo una pulizia ininterrotta. Il vano portaoggetti integrato extra large garantisce una comoda conservazione di accessori, cavi e tubo direttamente sul dispositivo. Altre caratteristiche includono il display LED per la visualizzazione le modalità di funzionamento, la bocchetta per pavimenti EasyFix con snodo flessibile per la massima ergonomia, l'innovativa tecnologia a lamelle, il pratico sistema a strappo per il panno in microfibra e vari accessori per la rimozione dello sporco ostinato su piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti, fessure e fughe. Utilizzando la regolazione del vapore a tre stadi, il flusso di vapore può essere adattato alla superficie e allo sporco.