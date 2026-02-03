Pulitore a vapore SC 4 EasyFix Iron
Il pulitore a vapore SC 4 EasyFix Iron con bocchetta per pavimenti EasyFix e ferro da stiro incluso è dotato di un serbatoio rimovibile e ricaricabile in ogni momento per una pulizia non-stop.
Il pulitore a vapore con ferro da stiro SC 4 EasyFix Iron pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato per la pulizia di tutta la casa. Utilizzando la regolazione del vapore a due stadi, l'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾. Utilizzando gli accessori in dotazione, garantisce risultati di pulizia ottimali su piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche negli spazi più piccoli, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Il ferro da stiro in dotazione riduce della metà il tempo di stiratura abituale. La bocchetta EasyFix, grazie al giunto snodabile, può raggiungere ogni punto della casa, in più, la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti perchè distribuisce uniformemente il vapore. Grazie al pratico sistema a strappo, è possibile rimuovere il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco. Il serbatoio dell'acqua rimovibile può essere riempito in qualsiasi momento, per una pulizia ininterrotta. Presente inoltre un vano porta accessori integrato e posizione parking.
Caratteristiche e vantaggi
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoPulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Vano porta cavo integratoVano porta accessori e porta cavo
Ferro da stiro a vapore EasyFinish
- Ferro da stiro a vapore con regolazione della temperatura fissa, spegnimento automatico e piastra leggera. Risparmio di tempo fino al 50%.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
- Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 100
|Potenza termica (W)
|2000
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3,5
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|4
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,8
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4,1
|Peso con imballo (kg)
|7,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Ferro da stiro a vapore EasyFinish
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Tubo vapore con pistola: 2.3 m
- Collegamento in ferro
- Interruttore ON/OFF integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Stiratura
Accessori
