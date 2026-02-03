Il pulitore a vapore con ferro da stiro SC 4 EasyFix Iron pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato per la pulizia di tutta la casa. Utilizzando la regolazione del vapore a due stadi, l'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾. Utilizzando gli accessori in dotazione, garantisce risultati di pulizia ottimali su piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche negli spazi più piccoli, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Il ferro da stiro in dotazione riduce della metà il tempo di stiratura abituale. La bocchetta EasyFix, grazie al giunto snodabile, può raggiungere ogni punto della casa, in più, la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti perchè distribuisce uniformemente il vapore. Grazie al pratico sistema a strappo, è possibile rimuovere il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco. Il serbatoio dell'acqua rimovibile può essere riempito in qualsiasi momento, per una pulizia ininterrotta. Presente inoltre un vano porta accessori integrato e posizione parking.