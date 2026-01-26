SC 3 EasyFix è pronto all'uso dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi. Il capiente serbatoio dell'acqua consente una pulizia ininterrotta. La cartuccia decalcificante decalcifica autonomamente l'acqua. Kärcher SC 3 EasyFix pulisce senza prodotti chimici. Può essere utilizzato su tutte le superfici dure domestiche. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾. I suoi numerosi accessori puliscono igienicamente piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti, rimuovendo anche lo sporco ostinato. Viene fornito con la bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile per un'ergonomia eccellente e tecnologia a lamelle per risultati di pulizia perfetti. Il panno per la pulizia dei pavimenti può essere facilmente fissato alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. Utilizzando la regolazione del vapore a due livelli, l'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. Spazio per gli accessori e posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimentinti EasyFix.