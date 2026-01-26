Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line
Il pulitore a vapore SC 5 Deluxe, dotato di display LED con indicatore di temperatura, funzione VapoHydro e vano accessori, offre risultati eccellenti e consente una pulizia non-stop.
Solo i nostri prodotti più innovativi e ad alte prestazioni portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il miglior apparecchio Kärcher della sua categoria. SC 5 Deluxe Signature Line garantisce la massima igiene e pulizia profonda in tutta la casa, senza fatica. Funzioni high-end come la pulizia a vapore, regolabile in base alla superficie e al grado di sporco, o la funzione VapoHydro, con la quale oltre al vapore è possibile attivare anche l'acqua calda, garantiscono veri momenti WOW mentre si pulisce. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile in ogni momento, garantendo una pulizia non-stop. Grazie al display LED puoi vedere quando il dispositivo è pronto per l'uso e, grazie allo scomparto per accessori integrato, la casa sarà sempre in ordine.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea SignatureLa firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Display a LED che rileva la temperaturaIl processo di riscaldamento può essere monitorato in real time fino al raggiungimento della temperatura ottimale di 150°C.
Comodo deposito accessori e posizione di parcheggioComodo deposito di accessori, tubo di prolunga, cavi e tubo del vapore.
Funzione VapoHydro
- In aggiunta al vapore, può essere erogata anche acqua calda. Questo significa che lo sporco può essere sciolto rapidamente.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
- Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
- Risultati di pulizia ottimali su tutti i tipi di pavimenti duri della casa grazie all'efficiente tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
- Il flusso di vapore può essere adattato alla superficie e al livello di sporco.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 130
|Potenza termica (W)
|2250
|Pressione del vapore max. (bar)
|4
|Lunghezza del cavo (m)
|6
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|3
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1,3
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|9,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 2 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Ugello Power
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Spazzolina tonda grande
- Spazzola per fessure
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
- Accessorio per tappeti
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (tre fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Tubo vapore con pistola: 2.3 m
- Collegamento in ferro
- Interruttore ON/OFF integrato
- Funzione VapoHydro
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Giunti per piastrelle
Accessori
RICAMBI SC 5 Deluxe Signature Line
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.