Solo i nostri prodotti più innovativi e ad alte prestazioni portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il miglior apparecchio Kärcher della sua categoria. SC 5 Deluxe Signature Line garantisce la massima igiene e pulizia profonda in tutta la casa, senza fatica. Funzioni high-end come la pulizia a vapore, regolabile in base alla superficie e al grado di sporco, o la funzione VapoHydro, con la quale oltre al vapore è possibile attivare anche l'acqua calda, garantiscono veri momenti WOW mentre si pulisce. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile in ogni momento, garantendo una pulizia non-stop. Grazie al display LED puoi vedere quando il dispositivo è pronto per l'uso e, grazie allo scomparto per accessori integrato, la casa sarà sempre in ordine.