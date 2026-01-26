Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line

Il pulitore a vapore SC 5 Deluxe, dotato di display LED con indicatore di temperatura, funzione VapoHydro e vano accessori, offre risultati eccellenti e consente una pulizia non-stop.

Solo i nostri prodotti più innovativi e ad alte prestazioni portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il miglior apparecchio Kärcher della sua categoria. SC 5 Deluxe Signature Line garantisce la massima igiene e pulizia profonda in tutta la casa, senza fatica. Funzioni high-end come la pulizia a vapore, regolabile in base alla superficie e al grado di sporco, o la funzione VapoHydro, con la quale oltre al vapore è possibile attivare anche l'acqua calda, garantiscono veri momenti WOW mentre si pulisce. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile in ogni momento, garantendo una pulizia non-stop. Grazie al display LED puoi vedere quando il dispositivo è pronto per l'uso e, grazie allo scomparto per accessori integrato, la casa sarà sempre in ordine.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line: Vantaggi della linea Signature
Vantaggi della linea Signature
La firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line: Display a LED che rileva la temperatura
Display a LED che rileva la temperatura
Il processo di riscaldamento può essere monitorato in real time fino al raggiungimento della temperatura ottimale di 150°C.
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line: Comodo deposito accessori e posizione di parcheggio
Comodo deposito accessori e posizione di parcheggio
Comodo deposito di accessori, tubo di prolunga, cavi e tubo del vapore.
Funzione VapoHydro
  • In aggiunta al vapore, può essere erogata anche acqua calda. Questo significa che lo sporco può essere sciolto rapidamente.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
  • Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i tipi di pavimenti duri della casa grazie all'efficiente tecnologia a lamelle.
  • Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
  • Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Accessori multifunzione
  • Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
  • Il flusso di vapore può essere adattato alla superficie e al livello di sporco.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
  • Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 130
Potenza termica (W) 2250
Pressione del vapore max. (bar) 4
Lunghezza del cavo (m) 6
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
Capacità del serbatoio (l) 0,5
Capacità del serbatoio (l) 1,3
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 5,6
Peso con imballo (kg) 9,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 2 Pezzo(i)
  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Ugello Power
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Spazzolina tonda grande
  • Spazzola per fessure
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
  • Accessorio per tappeti

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (tre fasi)
  • Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
  • Tubo vapore con pistola: 2.3 m
  • Collegamento in ferro
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Funzione VapoHydro
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line
Pulitore a vapore SC 5 Deluxe Signature Line
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
  • Giunti per piastrelle
Accessori
RICAMBI SC 5 Deluxe Signature Line

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.