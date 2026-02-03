Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron Plug

Potente e versatile: il pulitore a vapore SC 5 EasyFix con attacco per ferro da stiro a pressione del vapore. incl. Funzione VapoHydro, serbatoio dell'acqua ricaricabile in modo permanente

Pulire e stirare? Avanti a tutto vapore! Nessun problema per Kärcher SC 5 EasyFix. Infatti il ​​pulitore a vapore più potente della sua categoria (pressione del vapore di 4,2 bar) è dotato anche della possibilità di collegamento per un ferro da stiro a pressione di vapore. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Utilizzando diversi accessori, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche gli spazi più piccoli risulteranno perfettamente puliti, sia che si tratti di sporco leggero o ostinato. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile consente un lavoro ergonomico. E la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti. Il panno per la pulizia dei pavimenti può essere facilmente attaccato alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. La funzione VapoHydro rimuove lo sporco ostinato ancora più facilmente aggiungendo acqua calda. L'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. Il serbatoio dell'acqua rimovibile può essere riempito in modo permanente, per una pulizia ininterrotta. Ulteriori extra: vano portacavi integrato, vano portaoggetti, posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron Plug: Funzione VapoHydro
Funzione VapoHydro
Aggiunge acqua calda al vapore per lavare via lo sporco troppo incrostato. Risultati sempre migliori.
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron Plug: Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Pulitore a vapore SC 5 EasyFix Iron Plug: Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Accessori multifunzione
  • Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
4 stadi di regolazione del vapore
  • La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
  • Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
  • Interruttore on/off intuitivo da usare.
Vano porta cavo integrato
  • Vano porta accessori e porta cavo
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 150
Potenza termica (W) 2250
Pressione del vapore max. (bar) max. 4,2
Lunghezza del cavo (m) 6
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
Capacità del serbatoio (l) 0,5
Capacità del serbatoio (l) 1,5
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 6
Peso con imballo (kg) 8,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a quattro fasi)
  • Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
  • Tubo vapore con pistola: 2.3 m
  • Collegamento in ferro
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Funzione VapoHydro
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
Accessori
