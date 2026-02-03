Pulire e stirare? Avanti a tutto vapore! Nessun problema per Kärcher SC 5 EasyFix. Infatti il ​​pulitore a vapore più potente della sua categoria (pressione del vapore di 4,2 bar) è dotato anche della possibilità di collegamento per un ferro da stiro a pressione di vapore. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Utilizzando diversi accessori, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti e anche gli spazi più piccoli risulteranno perfettamente puliti, sia che si tratti di sporco leggero o ostinato. La bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile consente un lavoro ergonomico. E la tecnologia a lamelle garantisce risultati di pulizia perfetti. Il panno per la pulizia dei pavimenti può essere facilmente attaccato alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. La funzione VapoHydro rimuove lo sporco ostinato ancora più facilmente aggiungendo acqua calda. L'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. Il serbatoio dell'acqua rimovibile può essere riempito in modo permanente, per una pulizia ininterrotta. Ulteriori extra: vano portacavi integrato, vano portaoggetti, posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti.