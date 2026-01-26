Pulitore a vapore SC 1 EasyFix

La scopa a vapore compatta SC 1 EasyFix è ideale per una pulizia rapida e senza sostanze chimiche e, grazie alla bocchetta per pavimenti EasyFix in dotazione, può anche pulire il pavimento.

La compatta scopa a vapore 2 in 1 Kärcher SC 1 EasyFix (con set per la pulizia dei pavimenti) può essere utilizzata ovunque in casa e pulisce senza l'uso di prodotti chimici. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte, il dispositivo è ideale per una pulizia intermedia rapida e approfondita. Una volta terminato, può essere riposto esattamente dove serve senza occupare molto spazio. Che si tratti di pulire rubinetterie, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti o anche le più piccole fessure e nicchie: il vapore potente e l'ampia gamma di accessori garantiscono risultati impeccabili. Grazie al set per la pulizia dei pavimenti EasyFix, il pratico pulitore a vapore portatile può essere convertito per la pulizia dei pavimenti in in pochissimo tempo. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso vengono eliminati in un attimo.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 1 EasyFix: Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 bar
Rimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili
Pulitore a vapore SC 1 EasyFix: Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Pulitore a vapore SC 1 EasyFix: Compatto, maneggevole, salva spazio
Occupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Sicurezza bambino sul pulitore a vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 20
Potenza termica (W) 1200
Pressione del vapore max. (bar) max. 3
Lunghezza del cavo (m) 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
Capacità del serbatoio (l) 0,2
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 1,6
Peso con imballo (kg) 3,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Ugello Power
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
  • Misurino: 200 ml

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
Pulitore a vapore SC 1 EasyFix
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 1 EasyFix

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.