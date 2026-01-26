La compatta scopa a vapore 2 in 1 Kärcher SC 1 EasyFix (con set per la pulizia dei pavimenti) può essere utilizzata ovunque in casa e pulisce senza l'uso di prodotti chimici. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte, il dispositivo è ideale per una pulizia intermedia rapida e approfondita. Una volta terminato, può essere riposto esattamente dove serve senza occupare molto spazio. Che si tratti di pulire rubinetterie, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti o anche le più piccole fessure e nicchie: il vapore potente e l'ampia gamma di accessori garantiscono risultati impeccabili. Grazie al set per la pulizia dei pavimenti EasyFix, il pratico pulitore a vapore portatile può essere convertito per la pulizia dei pavimenti in in pochissimo tempo. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso vengono eliminati in un attimo.