Pulitore a vapore SC 1 EasyFix
La scopa a vapore compatta SC 1 EasyFix è ideale per una pulizia rapida e senza sostanze chimiche e, grazie alla bocchetta per pavimenti EasyFix in dotazione, può anche pulire il pavimento.
La compatta scopa a vapore 2 in 1 Kärcher SC 1 EasyFix (con set per la pulizia dei pavimenti) può essere utilizzata ovunque in casa e pulisce senza l'uso di prodotti chimici. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Grazie alle sue dimensioni compatte, il dispositivo è ideale per una pulizia intermedia rapida e approfondita. Una volta terminato, può essere riposto esattamente dove serve senza occupare molto spazio. Che si tratti di pulire rubinetterie, piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti o anche le più piccole fessure e nicchie: il vapore potente e l'ampia gamma di accessori garantiscono risultati impeccabili. Grazie al set per la pulizia dei pavimenti EasyFix, il pratico pulitore a vapore portatile può essere convertito per la pulizia dei pavimenti in in pochissimo tempo. Anche lo sporco più ostinato e i depositi di grasso vengono eliminati in un attimo.
Caratteristiche e vantaggi
Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 barRimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il pannoPulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Compatto, maneggevole, salva spazioOccupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.
Sicurezza bambino sul pulitore a vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 20
|Potenza termica (W)
|1200
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|3
|Capacità del serbatoio (l)
|0,2
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,6
|Peso con imballo (kg)
|3,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Ugello Power
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
- Misurino: 200 ml
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 1 EasyFix
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.