Pulitore a vapore SC 4 EasyFix

Pulizia a vapore comoda e ininterrotta: con il pulitore a vapore SC 4 EasyFix con bocchetta per pavimenti EasyFix e serbatoio dell'acqua rimovibile e ricaricabile in modo permanente.

Il pulitore a vapore SC 4 EasyFix offre un elevato livello di comfort, con un vano portacavi integrato, un vano portaoggetti per gli accessori e una posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti. La bocchetta per pavimenti EasyFix garantisce un'eccellente ergonomia grazie al suo giunto flessibile, mentre la tecnologia a lamelle risultati puliti e scintillanti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente e facilmente alla bocchetta per pavimenti e rimosso nuovamente senza dover entrare in contatto con lo sporco. Utilizzando la regolazione del vapore a due fasi, l'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. L'ampia gamma di accessori farà brillare rapidamente piastrelle, piani cottura, cappe di aspirazione e anche gli spazi più piccoli, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. .Il serbatoio dell'acqua permanentemente ricaricabile ed estraibile consente una pulizia ininterrotta. SC 4 EasyFix pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato praticamente ovunque in casa. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comunibatteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix: Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix: Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix: Vano porta cavo integrato
Vano porta cavo integrato
Vano porta accessori e porta cavo
Accessori multifunzione
  • Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panni in microfibra sia per i pavimenti sia per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
  • La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
  • Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
  • Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 100
Potenza termica (W) 2000
Pressione del vapore max. (bar) max. 3,5
Lunghezza del cavo (m) 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 4
Capacità del serbatoio (l) 0,5
Capacità del serbatoio (l) 0,8
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 4,1
Peso con imballo (kg) 5,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
  • Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
  • Polverina anticalcare: 3 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
  • Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
  • Tubo vapore con pistola: 2.2 m
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix
Pulitore a vapore SC 4 EasyFix
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
Accessori
RICAMBI SC 4 EasyFix

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.