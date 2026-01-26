Il pulitore a vapore SC 4 EasyFix offre un elevato livello di comfort, con un vano portacavi integrato, un vano portaoggetti per gli accessori e una posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti. La bocchetta per pavimenti EasyFix garantisce un'eccellente ergonomia grazie al suo giunto flessibile, mentre la tecnologia a lamelle risultati puliti e scintillanti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti può essere fissato rapidamente e facilmente alla bocchetta per pavimenti e rimosso nuovamente senza dover entrare in contatto con lo sporco. Utilizzando la regolazione del vapore a due fasi, l'intensità del vapore può essere adattata alla superficie e allo sporco. L'ampia gamma di accessori farà brillare rapidamente piastrelle, piani cottura, cappe di aspirazione e anche gli spazi più piccoli, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. .Il serbatoio dell'acqua permanentemente ricaricabile ed estraibile consente una pulizia ininterrotta. SC 4 EasyFix pulisce senza prodotti chimici e può essere utilizzato praticamente ovunque in casa. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comunibatteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche.