Il tempo di riscaldamento è di soli 30 secondi: SC 3 Deluxe, con controllo luminoso a LED, pulisce senza interruzioni grazie al serbatoio dell'acqua ricaricabile in qualsiasi momento.
SC 3 Deluxe è pronto all'uso dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi ed elimina fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Il vano portaoggetti integrato permette di riporre in modo semplice e comodo accessori, cavi e tubi flessibili. Altre caratteristiche includono la cartuccia decalcificante integrata, il serbatoio dell'acqua ricaricabile in qualsiasi momento per una pulizia senza interruzioni, LED per l'indicazione della modalità di funzionamento, nonché numerosi accessori per rimuovere lo sporco ostinato da piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti, fessure e fughe. Inoltre viene fornito con la bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile per un'eccellente ergonomia ed è dotato di tecnologia a lamelle per risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti in microfibra può essere facilmente fissato alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. La regolazione del vapore a due stadi garantisce sempre il perfetto adattamento del flusso di vapore alla superficie e al livello di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Tempo di riascaldamento breveCon un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
Comodo deposito accessori e posizione di parcheggioComodo deposito di accessori, tubo di prolunga, cavi e tubo del vapore. La posizione di parking per la bocchetta pavimenti per le pause dal lavoro.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrataIl serbatoio è rabboccabile costantemente – vapore non stop per lavorare senza interruzioni. Il filtro a cartuccia anticalcare elimina il calcare dall'acqua automaticamente.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
- Risultati di pulizia ottimali su tutti i tipi di pavimenti duri della casa grazie all'efficiente tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Accessori multifunzione
- Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
- Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
- Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 75
|Potenza termica (W)
|1900
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 3,5
|Lunghezza del cavo (m)
|4
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|1
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|3,3
|Peso con imballo (kg)
|5,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Panno in microfibra: 1 Pezzo(i)
- Cartuccia filtro anticalcare: 1 Pezzo(i)
- Ugello di dettaglio
- Bocchetta manuale
- Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
- Spazzola per fessure
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza tubi vapore: 0.5 m
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: su dispositivo (a due fasi)
- Serbatoio: può essere riempito ogni volta che è necessario
- Tubo vapore con pistola: 2.2 m
- Interruttore ON/OFF integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
- Giunti per piastrelle
