SC 3 Deluxe è pronto all'uso dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi ed elimina fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici domestiche. Il vano portaoggetti integrato permette di riporre in modo semplice e comodo accessori, cavi e tubi flessibili. Altre caratteristiche includono la cartuccia decalcificante integrata, il serbatoio dell'acqua ricaricabile in qualsiasi momento per una pulizia senza interruzioni, LED per l'indicazione della modalità di funzionamento, nonché numerosi accessori per rimuovere lo sporco ostinato da piastrelle, piani cottura, cappe aspiranti, fessure e fughe. Inoltre viene fornito con la bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile per un'eccellente ergonomia ed è dotato di tecnologia a lamelle per risultati di pulizia perfetti. Grazie al pratico sistema a strappo, il panno per la pulizia dei pavimenti in microfibra può essere facilmente fissato alla bocchetta per pavimenti e rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco. La regolazione del vapore a due stadi garantisce sempre il perfetto adattamento del flusso di vapore alla superficie e al livello di sporco.