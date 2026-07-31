L'SGV 8/5 non lascia nulla al caso. Generatore di vapore con aspirazione estremamente intuitivo, ma con caratteristiche uniche come funzione "autopulente" per garantire igiene e pulizia assoluta. Certificato HACCP, e per l'eliminazione di germi, batteri e virus incapsulati fino al 99,999%*. Il selettore EASY-Operation e l'impugnatura ergonomica con selettore per il controllo delle funzioni vapore e aspirazione consentono di utilizzarlo dopo un breve corso e di avere il controllo rapido e flessibile delle singole funzioni durante il funzionamento. Gli accessori possono essere riposti direttamente a bordo, protetti dallo sporco e facilmente accessibili. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SGV 8/5 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)