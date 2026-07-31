Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5
Generatore di vapore con aspirazione, ideale per pulire a fondo tutte le superfici. Certificato HACCP, e per l'eliminazione di germi, batteri e virus incapsulati fino al 99,999%
L'SGV 8/5 non lascia nulla al caso. Generatore di vapore con aspirazione estremamente intuitivo, ma con caratteristiche uniche come funzione "autopulente" per garantire igiene e pulizia assoluta. Certificato HACCP, e per l'eliminazione di germi, batteri e virus incapsulati fino al 99,999%*. Il selettore EASY-Operation e l'impugnatura ergonomica con selettore per il controllo delle funzioni vapore e aspirazione consentono di utilizzarlo dopo un breve corso e di avere il controllo rapido e flessibile delle singole funzioni durante il funzionamento. Gli accessori possono essere riposti direttamente a bordo, protetti dallo sporco e facilmente accessibili. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SGV 8/5 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Caratteristiche e vantaggi
Risultati di pulizia sostenibili e ottimaliPressione del vapore particolarmente elevata (8 bar), temperatura dell'acqua calda circa 70 °C ed eccellente potenza di aspirazione. Rimuove lo sporco più ostinato con facilità, rapidità, efficienza e senza l'uso di sostanze chimiche. Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Interruttore rotante EASY Operation con sette modalità operativeParticolarmente facile da usare grazie ai simboli autoesplicativi. Non è necessario fare corsi per poterla utilizzare. Vaporizza/aspira con/senza modalità eco!efficiency e macchina autopulente. Interruttore on/off, acqua fredda, utilizzo con detersivo, risciacquo.
Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazioneInterruttore rotante e pressostato particolarmente facili da usare per il controllo di varie funzioni. Offre controllo del flusso di vapore a tre stadi, funzionamento ad acqua fredda e calda e aspirazione simultanea. Risparmio di tempo: La modalità può essere regolata durante il funzionamento. Non è necessario interrompere il processo di pulizia.
Display comodo
- Lo stato operativo viene visualizzato sul display tramite testo o grafico a barre.
- Informazioni di servizio sugli intervalli di manutenzione indicati, ad esempio "Decalcificazione".
- La pratica visualizzazione degli errori informa immediatamente gli utenti e fa risparmiare tempo.
Modalità eco!efficiency
- Elevate prestazioni di pulizia con potenza di aspirazione ridotta.
- Adatto all'uso in aree sensibili al rumore grazie alla bassa rumorosità di funzionamento.
- Ciò significa che anche le pulizie notturne non rappresentano un problema.
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
- Vapore leggero (livello I) per sporco leggero.
- Vapore medio (livello II) per sporco medio.
- Vapore forte (livello II) per sporco ostinato.
Supporto accessori integrato
- Accessori come gli ugelli e le spazzole rotonde sono sempre a portata di mano.
- Tutti gli accessori sono tenuti puliti e assicurati durante il trasporto.
- Il cavo di alimentazione elettrica è riposto in modo sicuro sul retro dell'unità per il trasporto.
Ampia dotazione di accessori inclusa
- Bocchetta per pavimenti da 300 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
- Bocchetta manuale da 150 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
- Bocchetta per fessure, ugello a getto puntuale, ugello triangolare e tre diverse spazzole rotonde.
Ergonomico e facile da trasportare
- Quando si carica la macchina, tenerla per le maniglie incassate e per la maniglia di spinta.
- Per il trasporto su lunghe distanze, è possibile trascinare la macchina per la maniglia.
- Le grandi ruote facilitano il trasporto anche su e giù per i gradini.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione del vapore (bar)
|max. 8
|Potenza termica (W)
|3000
|Tempo di riscaldamento (min)
|7
|Temperatura caldaia (°C)
|max. 173
|Temperatura acqua calda (°C)
|70 - 173
|Serbatoio dell'acqua dolce (l)
|5,6
|Serbatoio dell'acqua sporca (l)
|5
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 50
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|40
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|48
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Interruttore on/off, modalità acqua fredda/aspirazione, modalità eco!efficiency, modalità vapore/acqua calda/acqua fredda/aspirazione, funzione di risciacquo a freddo dell'apparecchio, modalità detergente/aspirazione, funzione autopulente dell'apparecchio.
Scope of supply
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Tubo di aspirazione a vapore: 2 Pezzo(i), 505 mm
- Bocchetta per pavimenti: 300 mm
- Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazione: 4 m
- Striscia di gomma per ugello manuale: 150 mm
- Striscia di gomma per bocchetta da pavimento: 300 mm
- Bocchetta manuale: 150 mm
- Bocchetta per dettagli/adattatore per bocchetta per fessure: 185 mm
- Prolunga per ugello a getto puntiforme: 140 mm
- Bocchetta triangolare per la pulizia manuale/pavimento degli angoli
- Spazzola tonda piccola, acciaio inox: 1 Pezzo(i)
- Spazzola tonda piccola, ottone: 1 Pezzo(i)
- Pennello tondo piccolo, Pekalon (nero): 1 Pezzo(i)
- Archetto di spinta
- Vano accessori (rimovibile)
Dotazione
- Serbatoio: rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento
- Alloggiamento: acciaio inossidabile
- Avvolgicavo integrato
- Schermo
- controllo del flusso di vapore: su maniglia (tre fasi)
- Blocco di sicurezza sulla pistola vapore
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Aree di applicazione
- Sporco ostinato, ruggine e grasso
- Piastrelle, pavimenti in ceramica e altre superfici dure
- Raccordi, superfici di lavoro e superfici in acciaio inox
- Vetri di finestre, porte in vetro, superfici in vetro e specchi
- Tessuti e mobili imbottiti
- Pulizia interna dei veicoli