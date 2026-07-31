Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5

Generatore di vapore con aspirazione, ideale per pulire a fondo tutte le superfici. Certificato HACCP, e per l'eliminazione di germi, batteri e virus incapsulati fino al 99,999%

L'SGV 8/5 non lascia nulla al caso. Generatore di vapore con aspirazione estremamente intuitivo, ma con caratteristiche uniche come funzione "autopulente" per garantire igiene e pulizia assoluta. Certificato HACCP, e per l'eliminazione di germi, batteri e virus incapsulati fino al 99,999%*. Il selettore EASY-Operation e l'impugnatura ergonomica con selettore per il controllo delle funzioni vapore e aspirazione consentono di utilizzarlo dopo un breve corso e di avere il controllo rapido e flessibile delle singole funzioni durante il funzionamento. Gli accessori possono essere riposti direttamente a bordo, protetti dallo sporco e facilmente accessibili. (* Secondo prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SGV 8/5 (bocchetta per pavimenti con lamelle, 30 cm / sec, pressione max. Vapore), test batterico: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5: Risultati di pulizia sostenibili e ottimali
Risultati di pulizia sostenibili e ottimali
Pressione del vapore particolarmente elevata (8 bar), temperatura dell'acqua calda circa 70 °C ed eccellente potenza di aspirazione. Rimuove lo sporco più ostinato con facilità, rapidità, efficienza e senza l'uso di sostanze chimiche. Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5: Interruttore rotante EASY Operation con sette modalità operative
Interruttore rotante EASY Operation con sette modalità operative
Particolarmente facile da usare grazie ai simboli autoesplicativi. Non è necessario fare corsi per poterla utilizzare. Vaporizza/aspira con/senza modalità eco!efficiency e macchina autopulente. Interruttore on/off, acqua fredda, utilizzo con detersivo, risciacquo.
Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5: Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazione
Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazione
Interruttore rotante e pressostato particolarmente facili da usare per il controllo di varie funzioni. Offre controllo del flusso di vapore a tre stadi, funzionamento ad acqua fredda e calda e aspirazione simultanea. Risparmio di tempo: La modalità può essere regolata durante il funzionamento. Non è necessario interrompere il processo di pulizia.
Display comodo
  • Lo stato operativo viene visualizzato sul display tramite testo o grafico a barre.
  • Informazioni di servizio sugli intervalli di manutenzione indicati, ad esempio "Decalcificazione".
  • La pratica visualizzazione degli errori informa immediatamente gli utenti e fa risparmiare tempo.
Modalità eco!efficiency
  • Elevate prestazioni di pulizia con potenza di aspirazione ridotta.
  • Adatto all'uso in aree sensibili al rumore grazie alla bassa rumorosità di funzionamento.
  • Ciò significa che anche le pulizie notturne non rappresentano un problema.
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
  • Vapore leggero (livello I) per sporco leggero.
  • Vapore medio (livello II) per sporco medio.
  • Vapore forte (livello II) per sporco ostinato.
Supporto accessori integrato
  • Accessori come gli ugelli e le spazzole rotonde sono sempre a portata di mano.
  • Tutti gli accessori sono tenuti puliti e assicurati durante il trasporto.
  • Il cavo di alimentazione elettrica è riposto in modo sicuro sul retro dell'unità per il trasporto.
Ampia dotazione di accessori inclusa
  • Bocchetta per pavimenti da 300 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
  • Bocchetta manuale da 150 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
  • Bocchetta per fessure, ugello a getto puntuale, ugello triangolare e tre diverse spazzole rotonde.
Ergonomico e facile da trasportare
  • Quando si carica la macchina, tenerla per le maniglie incassate e per la maniglia di spinta.
  • Per il trasporto su lunghe distanze, è possibile trascinare la macchina per la maniglia.
  • Le grandi ruote facilitano il trasporto anche su e giù per i gradini.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione del vapore (bar) max. 8
Potenza termica (W) 3000
Tempo di riscaldamento (min) 7
Temperatura caldaia (°C) max. 173
Temperatura acqua calda (°C) 70 - 173
Serbatoio dell'acqua dolce (l) 5,6
Serbatoio dell'acqua sporca (l) 5
lunghezza del cavo (m) 7,5
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 40
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 48
Dimensioni (L × P × A) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Interruttore on/off, modalità acqua fredda/aspirazione, modalità eco!efficiency, modalità vapore/acqua calda/acqua fredda/aspirazione, funzione di risciacquo a freddo dell'apparecchio, modalità detergente/aspirazione, funzione autopulente dell'apparecchio.

Scope of supply

  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Tubo di aspirazione a vapore: 2 Pezzo(i), 505 mm
  • Bocchetta per pavimenti: 300 mm
  • Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazione: 4 m
  • Striscia di gomma per ugello manuale: 150 mm
  • Striscia di gomma per bocchetta da pavimento: 300 mm
  • Bocchetta manuale: 150 mm
  • Bocchetta per dettagli/adattatore per bocchetta per fessure: 185 mm
  • Prolunga per ugello a getto puntiforme: 140 mm
  • Bocchetta triangolare per la pulizia manuale/pavimento degli angoli
  • Spazzola tonda piccola, acciaio inox: 1 Pezzo(i)
  • Spazzola tonda piccola, ottone: 1 Pezzo(i)
  • Pennello tondo piccolo, Pekalon (nero): 1 Pezzo(i)
  • Archetto di spinta
  • Vano accessori (rimovibile)

Dotazione

  • Serbatoio: rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento
  • Alloggiamento: acciaio inossidabile
  • Avvolgicavo integrato
  • Schermo
  • controllo del flusso di vapore: su maniglia (tre fasi)
  • Blocco di sicurezza sulla pistola vapore
Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5
Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5
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Aree di applicazione
  • Sporco ostinato, ruggine e grasso
  • Piastrelle, pavimenti in ceramica e altre superfici dure
  • Raccordi, superfici di lavoro e superfici in acciaio inox
  • Vetri di finestre, porte in vetro, superfici in vetro e specchi
  • Tessuti e mobili imbottiti
  • Pulizia interna dei veicoli
Accessori
Detergenti

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