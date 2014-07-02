Aspirapolvere
!Keine Chance für Staub.! Compatti e silenziosi: gli aspirapolvere Kärcher, così piccoli e mobili, sono calibrati su misura alle esigenze dei clienti professionali.
I nuovi modelli di aspirapolvere eco!efficiency sono silenziosi, versatili e consumano meno elettricità mantenedo alte le prestazioni. Sono utilizzabili su tutte le superfici. I sacchetti in vello migliorano le loro prestazioni.
Battitappeto
I battitappeto Kärcher combinano il flusso aspirante con una spazzola elettrica. In questa maniera rimuovono lo sporco resistente che si attacca alle fibre.
Aspirapolvere a batteria
Scope elettriche e aspirapolvere a batteria: questi apparecchi possono essere impiegati anche in locali commerciali aperti al pubblico. Silenziosi e senza il fastidio del cavo.
Filtro HEPA 14: la soluzione igienica per un'aria interna pulita
Ogni giorno entriamo in contatto con virus, batteri, polveri sottili e allergeni che circolano nell'aria interna di uffici, hotel, ospedali, studi medici, scuole, oltre che naturalmente nelle nostre case e appartamenti. Le malattie respiratorie sono spesso la conseguenza a lungo termine.
Il filtro Kärcher HEPA 14 fornisce un'assistenza duratura per filtrare gli aerosol dall'aria negli spazi chiusi e rimuovere le particelle nocive. Integrato nei purificatori d'aria e negli aspiratori a secco Kärcher, pulisce l'aria interna in modo efficiente e affidabile.