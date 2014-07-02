Aspirapolvere

Filtro HEPA 14: la soluzione igienica per un'aria interna pulita

Ogni giorno entriamo in contatto con virus, batteri, polveri sottili e allergeni che circolano nell'aria interna di uffici, hotel, ospedali, studi medici, scuole, oltre che naturalmente nelle nostre case e appartamenti. Le malattie respiratorie sono spesso la conseguenza a lungo termine.

Il filtro Kärcher HEPA 14 fornisce un'assistenza duratura per filtrare gli aerosol dall'aria negli spazi chiusi e rimuovere le particelle nocive. Integrato nei purificatori d'aria e negli aspiratori a secco Kärcher, pulisce l'aria interna in modo efficiente e affidabile.

