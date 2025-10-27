ASPIRATORI A BATTERIA

Aspiratore portatile a batteria HV 1/1 Bp

Abbiamo analizzato con precisione le esigenze di pulizia dei commercianti e fornitori di servizi per la pulizia degli edifici e dei veicoli: un aspirapolvere portatile a batteria maneggevole, potente e duraturo sembra essere la soluzione migliore. La nostra HV 1/1 Bp è compatta e leggera dotata anche degli accessori giusti per ogni tipo di applicazione, al fine di soddisfare in modo ottimale tutte le normali attività di pulizia - dall'ufficio all'officina e alla pulizia dei veicoli nel concessionario automobilistico fino ai lavori di montaggio.

Con il nostro HV 1/1 Bp ottieni i migliori risultati di pulizia. La sua semplice gestione, la modalità di risparmio energetico eco! Efficiency e l'indicatore dello stato di carica sono la base per una maggiore produttività durante i lavori di pulizia. L'HV 1/1 Bp alimentato a batteria consente di risparmiare tempo in attività come lo srotolamento e l'avvolgimento del cavo, il trascinamento del dispositivo, la ricerca di una presa e l'inserimento e la rimozione della spina. Questo riduce il tempo di lavoro fino al 25% e accelera il processo di pulizia in generale.

Pulire prima che la porta si chiuda

Con il nostro HV 1/1 Bp e l'ugello per fessure rimuovi lo sporco nelle guide degli ascensori in un attimo aspirando anche all'interno in pochissimo tempo.

