ASPIRATORI A BATTERIA
Gli aspiratori alimentate dalla rete raggiungono distanze che arrivano fino alla fine del cavo. I nostri aspiratori a batteria funzionano ovunque. Nessun riavvolgimento del cavo. Nessuna spinta. Nessuna costante ricerca di una presa elettrica. Nessun cavo, ma fino al 23% di risparmio di tempo con maggiore produttività.
Performance indipendente. Nessun compromesso.
Con i nostri aspiratori a batteria hai tutto ciò che ti serve. Massime prestazioni e qualità della pulizia. Tutte queste macchine possono facilmente competere con gli analoghi aspiratori alimentati a rete. Nessun cavo di alimentazione - è solo di intralcio. Nessun collegamento e scollegamento alla presa elettrica. Il nostro nuovo aspirapolvere a batteria T 9/1 Bp funziona per 24 minuti con una sola carica e per 46 minuti in modalità eco! Efficiency. Il nostro BV 5/1 Bp spallabile è imbattibile quando lo spazio è ristretto: cinema, autobus, treni e aerei. E il nostro aspiratore portatile HV 1/1 Bp è il tuttofare potente e duraturo per commercianti e fornitori di servizi.
Una ricarica completa è la chiave per lavorare rilassati.
Rimarrai piacevolmente sorpreso dal funzionamento senza cavo, dall'eccellente mobilità e flessibilità, dall'aumento della produttività con meno sforzo e fino al 23% di risparmio di tempo.
La piena potenza non richiede cavi
Il nostro BV 5/1 Bp offre le migliori prestazioni di pulizia sul mercato grazie all'innovativa batteria da 36 Volt. E queste performance sono perfettamente paragonabili alle prestazioni di analoghi aspiratori funzionanti a rete. L'unica cosa ad essere sacrificata è il cavo ma in compenso ottieni molto di più.
Facile da usare
Con il pannello di controllo sulla cintura sul fianco, il nostro aspiratore ti porta in una nuova dimensione di funzionamento ergonomico. Puoi controllare tutte le funzioni facilmente dai fianchi senza interrompere il lavoro. E con l'indicatore dello stato della batteria facilmente visibile sai in qualsiasi momento quanta carica hai disponibile.
Risparmia energia e guadagna tempo
Con le macchine a batteria il risparmio di energia è due volte più utile, sia per l'ambiente e sia per una maggiore durata. In modalità eco! Efficiency, BV 5/1 Bp funziona con un consumo di energia notevolmente inferiore, ottenendo così tempi di funzionamento considerevolmente più lunghi.
Non più collegamenti e scollegamenti a prese elettriche
Non importa quanti anni hai o quanto tu sia qualificato, chinarsi per collegare e scollegare i cavi di alimentazione a lungo andare provoca stress e tensioni sul corpo.
Super potente e senza "effetto memoria"
La nostra nuova batteria agli ioni di litio BP 750 è incredibilmente potente e non ha "l'effetto memoria", i. e. non memorizza di quanto è stata caricata, ma mostra sull'indicatore il livello.
Da 0 a 100 in 60 minuti
Il nostro caricabatterie rapido BC 1/7 è all'altezza del suo nome. Con una potenza di 290 Watt a differenza dei precedenti 90 Watt, carica ogni batteria a piena capacità in massimo 60 minuti. Il BC 1/7 è compatibile con batterie fino a 36 Volt.
Aspiratore spallabile a batteria BV 5/1 Bp
Il nostro BV 5/1 Bp è un aspiratore spallabile a batteria che consente di lavorare con la massima mobilità e flessibilità e senza cavo. Grazie alla sua elevata potenza di aspirazione, paragonabile a quella delle macchine alimentate dalla rete, BV 5/1 Bp offre le migliori prestazioni di pulizia sul mercato. Il suo telaio ergonomico brevettato per essere spallabile offre un elevato livello di comfort e un funzionamento particolarmente semplice perché si controllano tutte le funzioni direttamente tramite il pannello di controllo sulla cintura. Con BV 5/1 Bp sei più rilassato durante il lavoro e risparmi fino al 23 percento del tempo riducendo anche i costi di assistenza perché le macchine cordless non hanno mai cavi difettosi.
Le macchine alimentate dalla rete raggiungono distanze che arrivano fino alla fine del cavo. I nostri aspirapolvere a batteria arrivano ovunque. Nessun riavvolgimento del cavo. Nessuna spinta. Nessun intralcio. Nessuna costante ricerca di una presa elettrica. Nessun cavo, ma fino al 23% di risparmio di tempo con maggiore produttività. Renditi il lavoro più semplice in aree con poco spazio e con poche o nessuna presa di corrente.
Aspiratore a batteria T 9/1 Bp
Il nostro potente aspiratore a batteria T 9/1 Bp non ha nulla da invidiare agli aspirapolvere a cavo in termini di prestazioni e risultati di pulizia. Offre le migliori prestazioni di pulizia sul mercato e lo potrai sperimentare ad ogni utilizzo. Ti sorprenderà per il suo funzionamento senza cavo e senza ostacoli e per l'eccellente mobilità e flessibilità. Fino al 23% di risparmio di tempo con una maggiore produttività. Questo rende il nostro T 9/1 Bp l'aspiratore ideale per i fornitori di servizi e le attività di pulizia nel settore dei trasporti, dell'industria alberghiera e del commercio al dettaglio.
Con il nostro T 9/1 Bp puoi goderti il lavoro senza complicazioni nelle aree con poche o nessuna presa di corrente senza la preoccupazione che il cavo sia di intralcio sulle scale, nei cinema, nei corridoi degli alberghi e ovunque.
