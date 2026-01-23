Più soluzioni per la pulizia
Offriamo ulteriori soluzioni di pulizia: dalle macchine a disco singole e dalle lucidatrici per la cura dei pavimenti duri alle soluzioni per lavori di pulizia molto complessi, come scale o scale mobili.
Macchine monodisco
Superfici dure o pavimenti in moquette: da Kärcher troverete sicuramente l'apparecchio monodisco più adatto. Abbiamo apparecchi per gli impieghi più particolari o multiuso.
Lucidatrici
Eliminare le impronte delle suole delle scarpe, con Kärcher è facile: le lucidatrici industriali Kärcher riportano in fretta ogni pavimento al suo splendore. Grazie all'alimentazione a batteria possono essere impiegate anche in presenza di pubblico.
Pulitore per scale e scale mobili
Velocemente ed in modo accurato: con le lavascale Kärcher si ottengono risultati ottimali nella pulizia di scale mobili, tappeti mobili, scale e davanzali.