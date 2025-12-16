Deposito tubi e carrello porta tubi
Sempre a portata di mano! Libertà di movimento La migliore mobilità dei carrelli avvolgitubo, trasforma il giardinaggio in una pratica semplice visto che non si deve più tirare o strattonare il tubo incastrato. Ora, si può accompagnare il tubo da A a B comodamente su ruote, senza doverlo tirare a forza. Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l’avvolgitubo in commercio più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. L’ Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta sbloccato si riavvolge automaticamente.
Niente si intrometterà tra voi e la cura del vostro giardino.
I tubi da giardino Kärcher sono antipiega ed estremamente flessibili e resistenti. I carrelli avvolgitubo sono utilissimi per tenerli sempre in ordine e a portata di mano.
Carrelli avvolgitubo Kärcher
I carrelli avvolgitubo Kärcher sono ottimi alleati degli amanti del Giardinaggio perché essendo molto agili, seguono l’utente che non dovrà strattonarli o tirarli per raggiungere l’aiuola da innaffiare. Ora si può accompagnare il tubo da A a B comodamente su ruote senza doverlo tirare a forza: gli eventuali ostacoli vengono aggirati senza sforzo, infatti il tubo lungo collegato al rubinetto si srotola senza fatica mentre si tira il carrello verso il punto da innaffiare, quando lo si è raggiunto si usa il tubo corto a cui è collegata una pistola garden o una lancia a spruzzo.
Risultato: non bisogna più tirare il tubo, né tornare indietro a rialzare il carrello avvolgitubo che è caduto in seguito allo strattone dato al tubo. Si risparmiano tempo, fatica e si evitano anche danni.
Stile in movimento
Il carrello avvolgitubo ha in dotazione un gancio dove è possibile appoggiare il tubo da giardino corto e la pistola per irrigazione, quindi trainarlo verso l’aiuola da innaffiare risulta un processo semplice e ordinato.
Maggiore manovrabilità
Non è più necessario tirare il tubo: gli ostacoli vengono aggirati in modo semplice e comodo.
Misure compatte
I nuovi avvolgitubo Kärcher occupano pochissimo spazio, grazie alle loro misure compatte.
Gancio porta tubo
Il gancio porta tubo sul carrello avvolgitubo garantisce che tubo e pistola garden non vengano persi per strada.
Sistemi di stoccaggio dei tubi
Kärcher offre diversi sistemi per lo stoccaggio dei tubi. Il carrello avvolgitubo è il classico tra gli aiutanti in giardino e funge allo stesso tempo da sistema di conservazione. L'avvolgitubo integrato facilita il riordino dei tubi semplicemente avvolgendoli con la manovella. Dopo aver lavorato in giardino, puoi riporre il carrello in garage.
Il kit avvolgitubo premium è un po 'più piccolo, poiché non ha rulli. Grazie all'avvolgitubo staccabile e all'opzione di stoccaggio per irrigatori da giardino e irroratrici, tutti gli utensili necessari possono essere riposti in modo sicuro e senza occupare molto spazio.
Ancora meno spazio è occupato dall'avvolgitubo, disponibile anche con manovella o funzionamento automatico, in modo che il tubo si riavvolga da solo.
Funzionale e non ingombrante
Nessun blocco, nessun ottica di disturbo: il montaggio a parete lo rende poco ingombrante. Il Premium Hose Box CR 7.220 Automatic può essere fissato e rimosso in modo sicuro.
Adattabile a proprio piacimento
Grazie al fermo girevole regolabile, il raggio di rotazione dell'avvolgitubo automatico Premium CR 7.220 può essere posizionato a scatti di 30 °.
Sorprendentemente compatto
Ideale per il balcone: grazie alla sua leggeressa e alle dimensioni compatte, il trasporto dell'avvolgitubo per balcone compatto CR 3.110 è un gioco da ragazzi.
Sempre a portata di mano
Nessun disordine, nessuna ricerca fastidiosa: il gancio del tubo e la bobina offrono spazio sufficiente per i tuoi accessori da giardino.