Deposito tubi e carrello porta tubi

Sempre a portata di mano! Libertà di movimento La migliore mobilità dei carrelli avvolgitubo, trasforma il giardinaggio in una pratica semplice visto che non si deve più tirare o strattonare il tubo incastrato. Ora, si può accompagnare il tubo da A a B comodamente su ruote, senza doverlo tirare a forza. Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l’avvolgitubo in commercio più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. L’ Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta sbloccato si riavvolge automaticamente.