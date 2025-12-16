Irrigatore oscillante OS 5.320 SV

Irrigatore oscillante OS 5.320 SV, con regolatore di ampieazza di lavoro e paraspruzzi per allineamento del getto. Per giardini di media e larga misura fino a 320 m2, getto d'acqua regolabile.

Caratteristiche e vantaggi
Continuamente regolabile
  • Irrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
  • Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Ampiezza di spruzzo regolabile
  • Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Paraspruzzi
  • Montaggio semplificato
Specifiche

Dati tecnici

Area irrigatore da 2 bar 20 - 190 m²
Area irrigatore da 4 bar 30 - 320 m²
Larghezza di spruzzo (2 bar) (m) 5 - 12
Larghezza di spruzzo (4 bar) (m) 6 - 16
Copertura dell'area (2 bar) (m) 5 - 16
Copertura dell'area (4 bar) (m) 6 - 20
Colore nero
Peso (kg) 0,8
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 546 x 160 x 88
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Prato
  • Aree di medie e grandi dimensioni
Accessori
RICAMBI Irrigatore oscillante OS 5.320 SV

