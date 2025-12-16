Irrigatore oscillante OS 5.320 SV
Irrigatore oscillante OS 5.320 SV, con regolatore di ampieazza di lavoro e paraspruzzi per allineamento del getto. Per giardini di media e larga misura fino a 320 m2, getto d'acqua regolabile.
Caratteristiche e vantaggi
Continuamente regolabile
- Irrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
- Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Ampiezza di spruzzo regolabile
- Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Paraspruzzi
- Montaggio semplificato
Specifiche
Dati tecnici
|Area irrigatore da 2 bar
|20 - 190 m²
|Area irrigatore da 4 bar
|30 - 320 m²
|Larghezza di spruzzo (2 bar) (m)
|5 - 12
|Larghezza di spruzzo (4 bar) (m)
|6 - 16
|Copertura dell'area (2 bar) (m)
|5 - 16
|Copertura dell'area (4 bar) (m)
|6 - 20
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|546 x 160 x 88
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Prato
- Aree di medie e grandi dimensioni
