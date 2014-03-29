Irrigatori – tecnologia piena di idee.

I nuovi irrigatori oscillanti di Kärcher sono ancora più semplici da usare: montano un paraspruzzi che permette all’utente di non bagnarsi mentre li posiziona correttamente nel giardino e sono anche dotati del pratico e comodo sistema a click per collegarli al tubo da giardino in modo veloce e semplice.