Irrigatori
Spruzzatori – tecnologia brillante. Irrigare sino all'angolo più lontano: nella nostra molteplice selezione di irrigatori a pioggia troverete sempre la soluzione giusta per ogni giardino: grande o piccolo, in piano o scosceso. Gli irrigatori oscillanti con paraspruzzo sono molto comodi e pratici da montare, tutti i modelli sono compatibili con i tubi da giardino in commercio.
Irrigatori oscillanti
Irrigatori – tecnologia piena di idee.
I nuovi irrigatori oscillanti di Kärcher sono ancora più semplici da usare: montano un paraspruzzi che permette all’utente di non bagnarsi mentre li posiziona correttamente nel giardino e sono anche dotati del pratico e comodo sistema a click per collegarli al tubo da giardino in modo veloce e semplice.
Irrigatori oscillanti
Movimento oscillatorio regolabile in continuo fino a un’area massima di 320 m².
All’asciutto
Mentre si regola il movimento di oscillazione e la quantità d’acqua, il paraspruzzi evita che ci si bagni.
Posizionamento facilitato
Il paraspruzzi evita che l’utente si bagni mentre posiziona l’irrigatore.
Regolazione dell’ampiezza del getto
Aprendo e chiudendo gli ugellini si può regolare, ampliare o diminuire l’ampiezza del getto.