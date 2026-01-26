Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic
Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.
L'elegante box avvolgitubo si monta a parete per risparmiare spazio e si collega al rubinetto con un tubo di collegamento. Grazie al supporto a parete, il box può essere ruotato di oltre 180° e raggiunge senza problemi ogni angolo del giardino. Il tubo da giardino può essere facilmente allungato fino a una lunghezza massima di 25 metri. Il tubo si blocca automaticamente a brevi intervalli. Tirando delicatamente l'estremità del tubo si sblocca il meccanismo di bloccaggio, in modo che il tubo si ritragga automaticamente e in modo controllato, senza pieghe o nodi. Grazie all'innovativo sistema di montaggio FlexChange, il box portatubo può essere rimosspo dal supporto a parete senza bisogno di attrezzi. Ciò garantisce un facile stoccaggio in inverno o un utilizzo flessibile tra il supporto a parete e il box avvolgitubo, disponibile come accessorio opzionale. La cassetta box avvolgitubo è inoltre resistente ai raggi UV e al gelo e può quindi essere tenuta sulla parete di casa per tutto l'anno. È possibile installare una serratura a cavo per prevenire i furti. Kärcher offre una garanzia di 5 anni sul prodotto.
Caratteristiche e vantaggi
FlexChangeNiente viti, niente attrezzi, niente stress: con l'esclusivo sistema Kärcher FlexChange, la cassetta portagomma può essere rimossa dal supporto a parete o dal tubo flessibile in pochi secondi (ad esempio in inverno).
Pratico portaugelliGli ugelli e le lance possono essere appesi al supporto a parete per essere riposti comodamente.
Deposito per il tubo flessibileTirate brevemente l'estremità del tubo e l'avvolgitore lo farà rientrare completamente in automatico. Massimo comfort senza nodi, manovelle e senza sporcarsi le mani.
Uscita del tubo flessibile sul lato inferiore della scatola
- Per una migliore protezione dalle intemperie e una maggiore durata.
Cassetta portagomma a parete con applicazione a 180°
- Montato sul supporto a parete, il portagomma può essere ruotato di oltre 180°. Ciò consente la massima libertà di movimento durante l'irrigazione del giardino, senza che il tubo si attorcigli.
Supporto a parete robusto e rimovibile
- L'utilizzo di materiali robusti con un'anima in metallo garantisce una lunga durata e stabilità. Particolarmente pratico: il supporto a parete rimovibile evita di rimanere incastrati.
Freno tubo integrato
- La retrazione automatica del tubo è combinata con un freno, in modo che il tubo si riavvolga automaticamente nella cassetta in modo controllato e lento.
Guida del tubo flessibile integrata
- Senza attorcigliamenti e nodi: il tubo viene riposto in modo uniforme e guidato.
Maniglia di trasporto ergonomica
- La maniglia di trasporto ergonomica consente di trasportare facilmente la cassetta portagomma con una sola mano.
Pronto all'uso
- Accessori per l'irrigazione inclusi nella fornitura.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo (m)
|20
|Diametro del tubo (mm)
|11
|Tubo di collegamento (m)
|1,5 (1/2")
|Pressione (bar)
|24
|Distanza tra i bulloni per il montaggio a parete (mm)
|79
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|8,7
|Peso con imballo (kg)
|12,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|781 x 220 x 541
Scope of supply
- Raccordo tubo: 2 Pezzo(i)
- Raccordo tubo con Aqua Stop: 1 Pezzo(i)
- Riduttore presa rubinetto G3/4, G1/2: 1 Pezzo(i)
- Lancia: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Kit
- Riavvolgimento del tubo automatico
- Guida del tubo flessibile
- Supporto dell'ugello
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Supporto a muro
- Tubo di raccordo PrimoFlex: 1.5 m
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aree di piccole e medie dimensioni
Accessori
RICAMBI Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.