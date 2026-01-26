Quando il design compatto incontra l'efficienza: la K 2 Classic è facile da utilizzare, da trasportare ed è versatile. La macchina può essere riposta ovunque salvando spazio, anche grazie al supporto per arrotolare il tubo ad alta pressione in modo compatto. Dotata di una pistola ad alta pressione con attacco Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 3 metri, un ugello mangiasporco e un filtro d'acqua premontato per preservare il motore. La K 2 Classic è ideale per pulire attrezzi da giardino, piccoli veicoli, staccionate e giochi per esterni. L'area di lavoro è di 20mq.