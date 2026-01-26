Idropulitrice K 2 Classic
Ultra compatta, facile da trasportare e da riporre: l'idropulitrice K 2 Classic è ideale per la pulizia quotidiana delle superfici esterne.
Quando il design compatto incontra l'efficienza: la K 2 Classic è facile da utilizzare, da trasportare ed è versatile. La macchina può essere riposta ovunque salvando spazio, anche grazie al supporto per arrotolare il tubo ad alta pressione in modo compatto. Dotata di una pistola ad alta pressione con attacco Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 3 metri, un ugello mangiasporco e un filtro d'acqua premontato per preservare il motore. La K 2 Classic è ideale per pulire attrezzi da giardino, piccoli veicoli, staccionate e giochi per esterni. L'area di lavoro è di 20mq.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
ErgonomicaIl dispositivo è facile da trasportare. Quando la maniglia di trasporto non è necessaria, scompare nell'apposito alloggiamento.
Connessione facileIl tubo ad alta pressione è maneggevole e pratico così come l'attivazione della pistola.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- L'ugello a getto piatto è sempre pronto all'uso e, dopo aver completato il lavoro, può essere riposto all'interno della macchina.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,4
|Peso con imballo (kg)
|4,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 3 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle utilitarie.
