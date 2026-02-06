La pulizia diventa semplice: l'idropulitrice maneggevole e compatta può essere utilizzata direttamente per la pulizia senza lunghe preparazioni. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. Completamente portatile, comprende serbatoio pieghevole e tubo di aspirazione. L'ampia gamma di accessori opzionali come lo schiumogeno, spazzola di lavaggio e ugello 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. Sono inclusi anche una batteria sostituibile da 18 volt e un caricabatteria.