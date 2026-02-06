Idropistola KHB 18-46 Battery Set

Pulizia semplice con l'idropulitrice portatile: completamente mobile grazie al serbatoio pieghevole e al tubo di aspirazione, inclusa batteria intercambiabile da 18 V e caricabatteria.

La pulizia diventa semplice: l'idropulitrice maneggevole e compatta può essere utilizzata direttamente per la pulizia senza lunghe preparazioni. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. Completamente portatile, comprende serbatoio pieghevole e tubo di aspirazione. L'ampia gamma di accessori opzionali come lo schiumogeno, spazzola di lavaggio e ugello 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. Sono inclusi anche una batteria sostituibile da 18 volt e un caricabatteria.

Caratteristiche e vantaggi
Idropistola KHB 18-46 Battery Set: Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Idropistola KHB 18-46 Battery Set: Media pressione regolabile ed efficiente
Media pressione regolabile ed efficiente
21 bar di pressione per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. Ugello a getto piatto per una pulizia delicata compreso nella fornitura.
Idropistola KHB 18-46 Battery Set: Design leggero e compatto
Design leggero e compatto
Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Non è necessario alcun collegamento idrico grazie al tubo di aspirazione compreso nella fornitura.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
  • Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
  • MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione.
  • Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) 21
Pressione variabile Media pressione
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Portata (l/h) max. 170
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (min) 14 (2,5 Ah)
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 300
Potenza di uscita (A) 0,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 3,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"
  • serbatoio d'acqua pieghevole

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Lancia a spruzzo: lungo
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
  • SH 5 Tubo di aspirazione
Idropistola KHB 18-46 Battery Set
Idropistola KHB 18-46 Battery Set
Videos
Aree di applicazione
  • Vasi per fiori
  • Giocattoli e carretti
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Biciclette
  • Recinzioni
  • Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI KHB 18-46 Battery Set

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.