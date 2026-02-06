Idropistola KHB 18-46 Battery Set
Pulizia semplice con l'idropulitrice portatile: completamente mobile grazie al serbatoio pieghevole e al tubo di aspirazione, inclusa batteria intercambiabile da 18 V e caricabatteria.
La pulizia diventa semplice: l'idropulitrice maneggevole e compatta può essere utilizzata direttamente per la pulizia senza lunghe preparazioni. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. Completamente portatile, comprende serbatoio pieghevole e tubo di aspirazione. L'ampia gamma di accessori opzionali come lo schiumogeno, spazzola di lavaggio e ugello 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. Sono inclusi anche una batteria sostituibile da 18 volt e un caricabatteria.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileTecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Media pressione regolabile ed efficiente21 bar di pressione per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. Ugello a getto piatto per una pulizia delicata compreso nella fornitura.
Design leggero e compattoMassima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Non è necessario alcun collegamento idrico grazie al tubo di aspirazione compreso nella fornitura.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
- Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
- MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione.
- Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|21
|Pressione variabile
|Media pressione
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Portata (l/h)
|max. 170
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|14 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|300
|Potenza di uscita (A)
|0,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|3,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- serbatoio d'acqua pieghevole
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Lancia a spruzzo: lungo
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Filtro
- SH 5 Tubo di aspirazione
Aree di applicazione
- Vasi per fiori
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Recinzioni
- Giocattoli da giardino
