Con l'idropulitrice K 3 Horizontal Plus lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 5 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'utilizzo su ogni superficie esterna e dona nuova vita al giardino e al terrazzo con una pulizia efficace di mobili e giochi da giardino, veicoli, sentieri e muri esterni. Il Kit Home include una lavasuperfici per una pulizia senza schizzi delle superfici più ampie e il detergente da 500 ml. Grazie alla lancia Vario Power, la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie da pulire con un semplice movimento rotatorio. L'ugello mangiasporco con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato, mentre la pompa è protetta da un filtro dell'acqua premontato – per una lunga durata. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia, puoi trasportare facilmente la K 3 Horizontal Plus Home ovunque sia necessaria. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare facilmente il tubo ad alta pressione alla macchina e di attivare velocemente la pistola ad alta pressione. Tutti gli accessori in dotazione possono essere attaccati alla macchina per trasportarla e riporla in modo compatto.