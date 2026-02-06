Idropulitrice K 3 Horizontal Plus Home
L'idropulitrice K 3 Horizontal Plus Home, piccola e poco ingombrante, è ideale per la pulizia delle superfici fuori casa, arredi da esterno, terrazzi e veicoli. Lavasuperfici incluso.
Con l'idropulitrice K 3 Horizontal Plus lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 5 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'utilizzo su ogni superficie esterna e dona nuova vita al giardino e al terrazzo con una pulizia efficace di mobili e giochi da giardino, veicoli, sentieri e muri esterni. Il Kit Home include una lavasuperfici per una pulizia senza schizzi delle superfici più ampie e il detergente da 500 ml. Grazie alla lancia Vario Power, la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie da pulire con un semplice movimento rotatorio. L'ugello mangiasporco con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato, mentre la pompa è protetta da un filtro dell'acqua premontato – per una lunga durata. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia, puoi trasportare facilmente la K 3 Horizontal Plus Home ovunque sia necessaria. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare facilmente il tubo ad alta pressione alla macchina e di attivare velocemente la pistola ad alta pressione. Tutti gli accessori in dotazione possono essere attaccati alla macchina per trasportarla e riporla in modo compatto.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazioOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Accessori perfettamente combinati
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 120
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1600
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|7,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Prolunga lancia
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 5 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
- Riavvolgimento cavo
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Horizontal Plus Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.