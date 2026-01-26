Innovativo motore raffreddato ad acqua: non c’è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate

Quick Connect : raccordo rapido

Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.