Idropulitrice K 6 Special
L'idropulitrice K 6 Special con motore raffreddato ad acqua è l'apparecchio ideale per l'uso frequente e per trattare lo sporco consistente sui sentieri, sui veicoli e in giardino.
La K 6 Special è dotata di un motore raffreddato ad acqua ed è stata progettata per una pulizia frequente, oltre che per affrontare i notevoli livelli di sporco che si incontrano spesso su sentieri, piscine, grandi veicoli, ecc. L'attrezzatura comprende una pistola con pratico adattatore Quick Connect, un tubo ad alta pressione lungo 10 m, un affidabile filtro dell'acqua che protegge la pompa, una lancia Vario Power (VPS) e una lancia mangiasporco con un getto a punta rotante.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza strabilianteInnovativo motore raffreddato ad acqua: non c’è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate
Sistema Plug 'n' CleanSistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Quick Connect: raccordo rapidoIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Gancio porta cavo
- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|18,9
|Peso con imballo (kg)
|22,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|404 x 461 x 968
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Lancia Vario Power
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Mobile homes
Accessori
Detergenti
