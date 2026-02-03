Idropulitrice K 3 Horizontal Plus
Puoi sempre contare sull'idropulitrice K 3 Horizontal Plus. Piccola e salvaspazio, è ideale per pulire ogni tipo di sporco dalle superfici in giardino e dai veicoli.
Con la K 3 Horizontal Plus, piccola e salvaspazio, lo sporco apparterrà al passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 4 metri, l'idropulitrice è perfetta per pulire superfici esterne, mobili da giardino, terrazze e piccoli veicoli. Tramite la lancia Vario Power, la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata ruotandola. L'ugello mangiasporco con getto rotante scioglie anche lo sporco più ostinato, e il filtro dell'acqua premontato preserva il motore dalle particelle di sporco, per una lunga durata. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, questa idropulitrice può essere trasportata ovunque. Inoltre, il sistema Quick Connect consente di inserire e sganciare il tubo ad alta pressione dal dispositivo e di connettere facilmente gli accessori. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sugli appositi ganci dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazioOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Accessori perfettamente combinati
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 120
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (W)
|1600
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 5 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
- Riavvolgimento cavo
