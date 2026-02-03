Idropulitrice K 3 Horizontal Plus

Puoi sempre contare sull'idropulitrice K 3 Horizontal Plus. Piccola e salvaspazio, è ideale per pulire ogni tipo di sporco dalle superfici in giardino e dai veicoli.

Con la K 3 Horizontal Plus, piccola e salvaspazio, lo sporco apparterrà al passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 4 metri, l'idropulitrice è perfetta per pulire superfici esterne, mobili da giardino, terrazze e piccoli veicoli. Tramite la lancia Vario Power, la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata ruotandola. L'ugello mangiasporco con getto rotante scioglie anche lo sporco più ostinato, e il filtro dell'acqua premontato preserva il motore dalle particelle di sporco, per una lunga durata. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, questa idropulitrice può essere trasportata ovunque. Inoltre, il sistema Quick Connect consente di inserire e sganciare il tubo ad alta pressione dal dispositivo e di connettere facilmente gli accessori. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sugli appositi ganci dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 3 Horizontal Plus: Macchina super compatta e salvaspazio
Macchina super compatta e salvaspazio
Occupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Idropulitrice K 3 Horizontal Plus: Tubo di aspirazione detergente integrato
Tubo di aspirazione detergente integrato
Comodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Idropulitrice K 3 Horizontal Plus: Stoccaggio ordinato
Stoccaggio ordinato
Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Accessori perfettamente combinati
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar) 20 - max. 120
Portata (l/h) max. 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (W) 1600
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,6
Peso con imballo (kg) 5,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 5 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Filtro idrico integrato
  • Riavvolgimento cavo
