Con la K 3 Horizontal Plus, piccola e salvaspazio, lo sporco apparterrà al passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 4 metri, l'idropulitrice è perfetta per pulire superfici esterne, mobili da giardino, terrazze e piccoli veicoli. Tramite la lancia Vario Power, la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata ruotandola. L'ugello mangiasporco con getto rotante scioglie anche lo sporco più ostinato, e il filtro dell'acqua premontato preserva il motore dalle particelle di sporco, per una lunga durata. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, questa idropulitrice può essere trasportata ovunque. Inoltre, il sistema Quick Connect consente di inserire e sganciare il tubo ad alta pressione dal dispositivo e di connettere facilmente gli accessori. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sugli appositi ganci dell'idropulitrice.