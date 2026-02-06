L'idropulitrice K 6 Comfort Premium Home rimuove senza sforzo lo sporco ostinato da casa e auto. Include Home kit con accessorio lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per una pulizia senza schizzi su ampie superfici. Il motore raffreddato ad acqua garantisce lunga durata e prestazioni elevate e l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex assicura la massima flessibilità durante l'uso. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold dal design ergonomico riduce notevolmente lo sforzo, e può essere utilizzata a lungo. Grazie al sistema Quick Connect, il tubo flessibile ad alta pressione può essere collegato e scollegato rapidamente. Grazie alla lancia Multi Jet 4 in 1, il getto d'acqua può essere adattato a qualsiasi superficie ruotandola per selezionare uno dei quattro tipi di getti. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo e il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Il supporto è fornito dall'app Kärcher Home & Garden con consulente applicativo e utili suggerimenti.