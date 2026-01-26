Con l'idropulitrice K 3 FJ, lo sporco è un ricordo del passato. Incl. diffusore detergente schiumogeno per una schiuma ben aderente e il massimo potere detergente, oltre a 500 ml di shampoo per auto. Grazie al tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'uso occasionale in casa e dona una brillantezza scintillante a piccole superfici di giardini e patii, nonché a mobili da giardino e automobili. Grazie alla lancia Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Il Dirt Blaster con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato e la pompa è protetta da un filtro dell'acqua, per una lunga durata. Le ruote scorrevoli rendono l'idropulitrice K 3 FJ facile da trasportare ovunque sia necessario.