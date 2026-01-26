Idropulitrice K 3 FJ
La K 3 FJ è ideale per affrontare lo sporco leggero su piccole superfici di giardini e patii, mobili da giardino, automobili e altro ancora. Incl. diffusore detergente schiumogeno.
Con l'idropulitrice K 3 FJ, lo sporco è un ricordo del passato. Incl. diffusore detergente schiumogeno per una schiuma ben aderente e il massimo potere detergente, oltre a 500 ml di shampoo per auto. Grazie al tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'uso occasionale in casa e dona una brillantezza scintillante a piccole superfici di giardini e patii, nonché a mobili da giardino e automobili. Grazie alla lancia Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Il Dirt Blaster con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato e la pompa è protetta da un filtro dell'acqua, per una lunga durata. Le ruote scorrevoli rendono l'idropulitrice K 3 FJ facile da trasportare ovunque sia necessario.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili già pronto all'uso RM 562
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
