Idropistola KHB 6 Battery (idropistola 18V)

L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso!

L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso. Con il delicato ugello a getto piatto, lo sporco ostinato può essere rapidamente rimosso da mobili da giardino, giocattoli e molto altro. I tuoi vasi di fiori sono macchiati di polline e terra? L'ugello rotante rimuove facilmente anche lo sporco più ostinato. Entrambi gli ugelli sono inclusi nella fornitura. La batteria agli ioni di litio (18 V / 2,4 Ah) e il caricabatterie sono disponibili come accessori opzionali. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità residua durante il lavoro, la ricarica e la conservazione. L'ampia gamma di accessori rende l'idropistola KHB 6 ancora più versatile: puoi acquistare separatamente un ugello schiumogeno, una spazzola di lavaggio e un tuboautoadescante per l'utilizzo di acqua da fonti alternative.

Caratteristiche e vantaggi
Idropistola KHB 6 Battery (idropistola 18V): Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Idropistola KHB 6 Battery (idropistola 18V): Media pressione regolabile ed efficiente
Massimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. L'ugello a getto piatto per una pulizia delicata e l'ugello rotante per lo sporco più ostinato sono inclusi nella fornitura.
Idropistola KHB 6 Battery (idropistola 18V): Dispositivo dal design leggero ed innovativo
Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Con il tubo autoadescante, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
  • Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
  • Lancia multi jet MJ 24 con cinque ugelli diversi.
  • Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) max. 200
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 2,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 302 x 89 x 252

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"
  • DB 24 Dirt Blaster

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Lancia a spruzzo: lungo
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Videos
Aree di applicazione
  • Vasi per fiori
  • Giocattoli e carretti
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Biciclette
  • Recinzioni
  • Giocattoli da giardino
