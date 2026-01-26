Idropistola KHB 6 Battery (idropistola 18V)
L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso!
L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso. Con il delicato ugello a getto piatto, lo sporco ostinato può essere rapidamente rimosso da mobili da giardino, giocattoli e molto altro. I tuoi vasi di fiori sono macchiati di polline e terra? L'ugello rotante rimuove facilmente anche lo sporco più ostinato. Entrambi gli ugelli sono inclusi nella fornitura. La batteria agli ioni di litio (18 V / 2,4 Ah) e il caricabatterie sono disponibili come accessori opzionali. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità residua durante il lavoro, la ricarica e la conservazione. L'ampia gamma di accessori rende l'idropistola KHB 6 ancora più versatile: puoi acquistare separatamente un ugello schiumogeno, una spazzola di lavaggio e un tuboautoadescante per l'utilizzo di acqua da fonti alternative.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileTecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Media pressione regolabile ed efficienteMassimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. L'ugello a getto piatto per una pulizia delicata e l'ugello rotante per lo sporco più ostinato sono inclusi nella fornitura.
Dispositivo dal design leggero ed innovativoMassima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Con il tubo autoadescante, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
- Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
- Lancia multi jet MJ 24 con cinque ugelli diversi.
- Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|2,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 89 x 252
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- DB 24 Dirt Blaster
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Lancia a spruzzo: lungo
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Aree di applicazione
- Vasi per fiori
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Recinzioni
- Giocattoli da giardino
RICAMBI KHB 6 Battery (idropistola 18V)
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.