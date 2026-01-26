L'idropistola a batteria KHB 6 consente di pulire le superfici esterne senza la necessità di un alimentatore. Basta collegare il tubo ed è subito pronta all'uso. Con il delicato ugello a getto piatto, lo sporco ostinato può essere rapidamente rimosso da mobili da giardino, giocattoli e molto altro. I tuoi vasi di fiori sono macchiati di polline e terra? L'ugello rotante rimuove facilmente anche lo sporco più ostinato. Entrambi gli ugelli sono inclusi nella fornitura. La batteria agli ioni di litio (18 V / 2,4 Ah) e il caricabatterie sono disponibili come accessori opzionali. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità residua durante il lavoro, la ricarica e la conservazione. L'ampia gamma di accessori rende l'idropistola KHB 6 ancora più versatile: puoi acquistare separatamente un ugello schiumogeno, una spazzola di lavaggio e un tuboautoadescante per l'utilizzo di acqua da fonti alternative.