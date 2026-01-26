Idropulitrice K 5 Comfort Premium Connect
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Connect con motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo offre una resa per area di 40 m²/h ed è ideale per la casa e l'auto.
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Connect è dotata di un motore raffreddato ad acqua di lunga durata che garantisce prestazioni costanti, mentre il pratico avvolgitubo con tubo PremiumFlex offre la massima flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect riduce notevolmente la pressione di tenuta, consentendo un lavoro confortevole e senza fatica. Il display LCD della pistola offre 3 livelli di pressione, con modalità eco! e 2 livelli di detergente per adattarsi alle diverse attività di pulizia. La regolazione del livello sulla pistola permette una migliore ergonomia durante l'applicazione. Grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato rapidamente e senza sforzo, e l'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere comodamente regolati ruotando la lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. La pressione può essere regolata sullo smartphone tramite una connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, che offre anche un consulente integrato, oltre a suggerimenti e trucchi.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligenteIl design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili. Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Pistola a grilletto Comfort con COMFORT!Hold e Quick ConnectCOMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di mantenimento. Particolarmente vantaggioso per applicazioni prolungate nella pulizia di ampie superfici. La regolazione del livello di 180° della pistola consente una pulizia ergonomica e una maggiore flessibilità durante l'applicazione.
Multigetto 4 in 1Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia. Non è necessario cambiare la lancia, per una maggiore praticità.
Soluzione detersivo 2 in 1
- L'innovativo concetto dei detergenti offre la massima flessibilità e un dosaggio ottimale per ogni operazione di pulizia.
- Il detersivo può essere erogato tramite la lancia Multi Jet oppure, per ottenere più schiuma, tramite lo schiumogeno con dosaggio del detersivo.
- Comodo e facile utilizzo dei detersivi. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e si prendono cura della superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e più duraturi.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,5
|Peso con imballo (kg)
|19,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione. / ³⁾ Nell'impostazione/livello eco!Mode, il consumo d'acqua si riduce del 25% e il consumo energetico del 35% rispetto all'impostazione massima (3° livello).
Scope of supply
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
