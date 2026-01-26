L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Connect è dotata di un motore raffreddato ad acqua di lunga durata che garantisce prestazioni costanti, mentre il pratico avvolgitubo con tubo PremiumFlex offre la massima flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect riduce notevolmente la pressione di tenuta, consentendo un lavoro confortevole e senza fatica. Il display LCD della pistola offre 3 livelli di pressione, con modalità eco! e 2 livelli di detergente per adattarsi alle diverse attività di pulizia. La regolazione del livello sulla pistola permette una migliore ergonomia durante l'applicazione. Grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato rapidamente e senza sforzo, e l'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere comodamente regolati ruotando la lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. La pressione può essere regolata sullo smartphone tramite una connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, che offre anche un consulente integrato, oltre a suggerimenti e trucchi.