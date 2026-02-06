Lavapatio PCL 4
Il nuovo PCL 4 è il tuo alleato per la pulizia del terrazzo: rimuove ogni tipo di sporco ostinato grazie ai suoi rulli rotanti e al sistema di distribuzione dell'acqua integrato.
Dì addio allo spazzolone: grazie al nuovo PCL 4 non dovrai più pulire a mano le tue superfici in legno esterne. Basterà connettere semplicemente il cavo di alimentazione e il tubo dell'acqua alla macchina e potrai goderti un drink sul tuo terrazzo pulito in men che non si dica. Le spazzole rotanti e lo spruzzo di acqua sempre pulita rimuoveranno efficacemente anche lo sporco ostinato dal legno. La quantità di acqua erogata può essere facilmente regolata, permettendoti di consumare solo l'acqua di cui hai realmente bisogno. Lo sporco viene rimosso alla prima passata.
Caratteristiche e vantaggi
Due spazzole rotanti di alta qualità (incluse nella fornitura per superfici in legno)Pulizia accurata e uniforme delle superfici in legno nelle aree esterne con buone prestazioni dell'area.
Innovativi rulli con rotazione inversa assicurano una pulizia accurata e uniforme dei terrazzi in legno e promettono risultati di pulizia incredibiliScioglie e rimuove lo sporco in un unico passaggio. Rimuove lo sporco ostinato.
Il volume dell'acqua può essere regolato tramite una valvolaPulizia efficiente con acqua.
Attacco centrale delle spazzole a rullo
- Pulizia fino al bordo della superficie, anche su angoli e spigoli.
Spazzole a rullo sostituibili
- Spazzole a rullo per superfici in legno adatte per la pulizia di tavole di rivestimento in legno e superfici in WPC. Le spazzole a rullo per superfici in pietra (disponibili come accessorio opzionale) sono adatte per piastrelle in pietra lisce e sigillate.
Grazie alla possibilità di cambiare le spazzole senza utilizzare attrezzi, le spazzole per legno incluse nella confezione possono essere facilmente cambiate con le spazzole per la pietra in un attimo.
- Pulizia facile con il minimo sforzo.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|10
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Consumo di acqua a 4 bar (l/h)
|max. 180
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|0,6
|Velocità della spazzola (rpm)
|600 - 800
|Larghezza superfice di lavoro della spazzola a rullo (mm)
|300
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|6,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Spazzole a rullo per superfici in legno: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Due ugelli d'acqua
- Valvola per il controllo del volume dell'acqua
- Sistema di stoccaggio
- Impugnatura ergonomica
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Balconi
- Superfici di legno
- Muschio verde
- Muschio
Accessori
