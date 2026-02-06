Dì addio allo spazzolone: grazie al nuovo PCL 4 non dovrai più pulire a mano le tue superfici in legno esterne. Basterà connettere semplicemente il cavo di alimentazione e il tubo dell'acqua alla macchina e potrai goderti un drink sul tuo terrazzo pulito in men che non si dica. Le spazzole rotanti e lo spruzzo di acqua sempre pulita rimuoveranno efficacemente anche lo sporco ostinato dal legno. La quantità di acqua erogata può essere facilmente regolata, permettendoti di consumare solo l'acqua di cui hai realmente bisogno. Lo sporco viene rimosso alla prima passata.