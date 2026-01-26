Idropulitrice K 2 Premium FJ

Dì addio allo sporco: mantieni pulito il tuo giardino con l'idropulitrice K 2 Premium FJ. Incl. diffusore detergente schiumogeno.

Dì addio allo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno: l'idropulitrice K 2 Premium FJ con lancia a getto singolo e Dirt Blaster con getto rotante è la soluzione ideale per le operazioni di pulizia occasionali intorno alla tua proprietà. Le ruote scorrevoli rendono la K 2 Premium FJ facile da trasportare ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 4 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. Tutti gli accessori forniti possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium FJ stessa. Incl. diffusore detergente schiumogeno per una schiuma ben aderente e il massimo potere detergente.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 2 Premium FJ: Stoccaggio ordinato
Stoccaggio ordinato
Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Idropulitrice K 2 Premium FJ: Ruote grandi
Ruote grandi
Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Idropulitrice K 2 Premium FJ: Sistema Quick Connect
Sistema Quick Connect
Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,2
Peso con imballo (kg) 6,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Bocchetta schiuma: 0.3 l
  • Detergenti: Detergente per automobili già pronto all'uso RM 562
  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia alta pressione
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 4 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Filtro idrico integrato
Idropulitrice K 2 Premium FJ
RICAMBI K 2 Premium FJ

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.