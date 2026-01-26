Idropulitrice K 2 Premium FJ
Dì addio allo sporco: mantieni pulito il tuo giardino con l'idropulitrice K 2 Premium FJ. Incl. diffusore detergente schiumogeno.
Dì addio allo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno: l'idropulitrice K 2 Premium FJ con lancia a getto singolo e Dirt Blaster con getto rotante è la soluzione ideale per le operazioni di pulizia occasionali intorno alla tua proprietà. Le ruote scorrevoli rendono la K 2 Premium FJ facile da trasportare ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 4 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. Tutti gli accessori forniti possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium FJ stessa. Incl. diffusore detergente schiumogeno per una schiuma ben aderente e il massimo potere detergente.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|6,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili già pronto all'uso RM 562
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Premium FJ
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.