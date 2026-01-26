Dì addio allo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno: l'idropulitrice K 2 Premium FJ con lancia a getto singolo e Dirt Blaster con getto rotante è la soluzione ideale per le operazioni di pulizia occasionali intorno alla tua proprietà. Le ruote scorrevoli rendono la K 2 Premium FJ facile da trasportare ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 4 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. Tutti gli accessori forniti possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium FJ stessa. Incl. diffusore detergente schiumogeno per una schiuma ben aderente e il massimo potere detergente.