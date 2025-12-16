Idropulitrice K 5 Power Control
Idropulitrice con motore raffreddato ad acqua, App Home&Garden, pistola Power Control e lancia Vario Power. Pressione max 145 bar | Portata 500 l/h | Resa 40 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 5 Power Control è indicata per superfici di grandi dimensioni, ha una potenza di 145 bar, una portata di 500 l/h e una resa per area di 40 m²/h. Ideale per la pulizia di camper, superfici di medio grandi dimensioni, recinzioni e aree piastrellate. L'idropulitrice Kärcher K 5 ha di serie il Motore WCM (Motore Raffreddato a acqua), che permette un utilizzo senza interruzioni anche su utilizzi prolungati ed in oltre ha +3 anni di garanzia. L'idropulitrice a freddo Kärcher è dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 5 ha integratoil sistema Plug 'n' Clean, l'innovativo sistema di inserimento del flacone del detergente che aumentano l'efficienza dell'idropulitrice. K 5 Power Control è dotata di una pratica maniglia telescopica e due grandi ruote per un trasporto agevole. K 5 Power Control ha in dotazione l'efficiente Pistola G 160 Q Power Control con Display per mostrare l'intensità della potenza erogata al momento (Erogazione del detergente, livello 1 pressione Soft, livello 2 pressione Medium, Livello 3 pressione Hard). Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivoInnovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher. Per un'applicazione rapida e comoda del detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità
- Può essere adattato a diverse altezze.
- L'altezza del manico telescopico può essere modificata tirando.
- Impugnatura completamente retrattile per risparmiare spazio.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13
|Peso con imballo (kg)
|16,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
