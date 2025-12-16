L'idropulitrice Kärcher K 5 Power Control è indicata per superfici di grandi dimensioni, ha una potenza di 145 bar, una portata di 500 l/h e una resa per area di 40 m²/h. Ideale per la pulizia di camper, superfici di medio grandi dimensioni, recinzioni e aree piastrellate. L'idropulitrice Kärcher K 5 ha di serie il Motore WCM (Motore Raffreddato a acqua), che permette un utilizzo senza interruzioni anche su utilizzi prolungati ed in oltre ha +3 anni di garanzia. L'idropulitrice a freddo Kärcher è dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 5 ha integratoil sistema Plug 'n' Clean, l'innovativo sistema di inserimento del flacone del detergente che aumentano l'efficienza dell'idropulitrice. K 5 Power Control è dotata di una pratica maniglia telescopica e due grandi ruote per un trasporto agevole. K 5 Power Control ha in dotazione l'efficiente Pistola G 160 Q Power Control con Display per mostrare l'intensità della potenza erogata al momento (Erogazione del detergente, livello 1 pressione Soft, livello 2 pressione Medium, Livello 3 pressione Hard). Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.