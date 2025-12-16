Idropulitrice K 5 Power Control

L'idropulitrice Kärcher K 5 Power Control è indicata per superfici di grandi dimensioni, ha una potenza di 145 bar, una portata di 500 l/h e una resa per area di 40 m²/h. Ideale per la pulizia di camper, superfici di medio grandi dimensioni, recinzioni e aree piastrellate. L'idropulitrice Kärcher K 5 ha di serie il Motore WCM (Motore Raffreddato a acqua), che permette un utilizzo senza interruzioni anche su utilizzi prolungati ed in oltre ha +3 anni di garanzia. L'idropulitrice a freddo Kärcher è dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 5 ha integratoil sistema Plug 'n' Clean, l'innovativo sistema di inserimento del flacone del detergente che aumentano l'efficienza dell'idropulitrice. K 5 Power Control è dotata di una pratica maniglia telescopica e due grandi ruote per un trasporto agevole. K 5 Power Control ha in dotazione l'efficiente Pistola G 160 Q Power Control con Display per mostrare l'intensità della potenza erogata al momento (Erogazione del detergente, livello 1 pressione Soft, livello 2 pressione Medium, Livello 3 pressione Hard). Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardino
Applicazione per la casa e il giardino
L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher. Per un'applicazione rapida e comoda del detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità
  • Può essere adattato a diverse altezze.
  • L'altezza del manico telescopico può essere modificata tirando.
  • Impugnatura completamente retrattile per risparmiare spazio.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Portata (l/h) max. 500
Resa per area (m²/h) 40
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 2,1
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 13
Peso con imballo (kg) 16,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 10 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Retina per riporre il cavo
  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
  • Impugnatura telescopica
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Filtro idrico integrato
  • Aspirazione acqua
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Power Control

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

