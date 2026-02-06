L'idropulitrice K 6 Black è stata pensata per la pulizia frequente di veicoli, superfici esterne come muretti, recinzioni, mobili e giochi da giardino e piscine. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS) e un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata su tutte le superfici, anche quelle delicate. Tutti gli accessori possono essere riposti negli alloggiamenti appositi sulla macchina.