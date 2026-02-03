Veloce come un lampo: l'idropulitrice K 2 Premium Horizontal è salvaspazio ed elimina in un batter d'occhio lo sporco da piccole superfici, veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno. Con la lancia Vario Power (VPS) la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie da pulire semplicemente girandola. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, è possibile trasportare facilmente la K 2 Horizontal ovunque sia necessario. Il sistema Quick Connect con il suo attacco rapido consente di agganciare facilmente il tubo ad alta pressione alla macchina. La pistola ad alta pressione e la lancia possono essere agganciate comodamente alla macchina. Il tubo ad alta pressione si può attorcigliare alla parte anteriore dell'idropulitrice.