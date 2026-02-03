Idropulitrice K 2 Premium Horizontal

Piccola e poco ingombrante: la K 2 Premium Horizontal è l'idropulitrice perfetta per pulire terrazzi, veicoli e attrezzi e mobili da giardino in modo delicato.

Veloce come un lampo: l'idropulitrice K 2 Premium Horizontal è salvaspazio ed elimina in un batter d'occhio lo sporco da piccole superfici, veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno. Con la lancia Vario Power (VPS) la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie da pulire semplicemente girandola. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, è possibile trasportare facilmente la K 2 Horizontal ovunque sia necessario. Il sistema Quick Connect con il suo attacco rapido consente di agganciare facilmente il tubo ad alta pressione alla macchina. La pistola ad alta pressione e la lancia possono essere agganciate comodamente alla macchina. Il tubo ad alta pressione si può attorcigliare alla parte anteriore dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazio
Macchina super compatta e salvaspazio
Occupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integrato
Tubo di aspirazione detergente integrato
Comodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinato
Stoccaggio ordinato
Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione ( /bar) 20 / max. 110
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,5
Peso con imballo (kg) 5,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 4 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Filtro idrico integrato
  • Riavvolgimento cavo
Idropulitrice K 2 Premium Horizontal
