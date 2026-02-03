Idropulitrice K 2 Premium Horizontal
Piccola e poco ingombrante: la K 2 Premium Horizontal è l'idropulitrice perfetta per pulire terrazzi, veicoli e attrezzi e mobili da giardino in modo delicato.
Veloce come un lampo: l'idropulitrice K 2 Premium Horizontal è salvaspazio ed elimina in un batter d'occhio lo sporco da piccole superfici, veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno. Con la lancia Vario Power (VPS) la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie da pulire semplicemente girandola. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, è possibile trasportare facilmente la K 2 Horizontal ovunque sia necessario. Il sistema Quick Connect con il suo attacco rapido consente di agganciare facilmente il tubo ad alta pressione alla macchina. La pistola ad alta pressione e la lancia possono essere agganciate comodamente alla macchina. Il tubo ad alta pressione si può attorcigliare alla parte anteriore dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazioOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione ( /bar)
|20 / max. 110
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|5,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
- Riavvolgimento cavo
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Premium Horizontal
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.