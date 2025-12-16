Massima flessibilità - senza elettricità. Con G 7.180 ora è possibile. Grazie al suo potente motore a benzina, l'idropulitrice non richiede alimentazione elettrica. La nuova lancia spray porta la pulizia ad un livello successivo. La robusta struttura e le grandi ruote rendono G 7.180 adatta anche ai terreni più difficili. Le caratteristiche ottimizzate e i nuovi accessori hanno significativamente migliorato la gamma. G 7.180 - ideale per terrazzi, passi carrai, rimorchi, camion e molto altro.