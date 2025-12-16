Idropulitrice G 7.180
Senza presa elettrica, l'idropulitrice con motore a scoppio G 7.180 rende possibile la pulizia senza necessità di alimentazione. Prestazioni eccellenti.
Massima flessibilità - senza elettricità. Con G 7.180 ora è possibile. Grazie al suo potente motore a benzina, l'idropulitrice non richiede alimentazione elettrica. La nuova lancia spray porta la pulizia ad un livello successivo. La robusta struttura e le grandi ruote rendono G 7.180 adatta anche ai terreni più difficili. Le caratteristiche ottimizzate e i nuovi accessori hanno significativamente migliorato la gamma. G 7.180 - ideale per terrazzi, passi carrai, rimorchi, camion e molto altro.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio pieghevoleIl telaio pieghevole rende G 7.180 leggera e facile da riporre.
Nuovi accessoriI nuovi accessori assicurano una pulizia ancora più facile ed efficiente.
Serbatoio detergente rimovibileIl serbatoio rimovibile facilita il riempimento con detergente Il serbatoio può essere pulito facilmente.
Ruote extra-large
- Le ruote extra large la rendono adatta per l'uso anche sui terreni più difficili.
Starter automatico
- Basta iniziare la pulizia con lo starter automatico.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Portata (l/h)
|590
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza (hp)
|max. 4,7
|Tipo di trazione
|Benzina
|Capacità vano raccolta (cm³)
|160
|Colore
|antracite
|Peso con imballo (kg)
|36,5
|Peso senza accessori (kg)
|29,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|570 x 500 x 920
Scope of supply
- Tubo alta pressione: 10 m
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
Aree di applicazione
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Barche
- Mobile homes
- Patio, vialetti
Accessori
Detergenti
RICAMBI G 7.180
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.