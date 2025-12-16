Idropulitrice G 7.180

Senza presa elettrica, l'idropulitrice con motore a scoppio G 7.180 rende possibile la pulizia senza necessità di alimentazione. Prestazioni eccellenti.

Massima flessibilità - senza elettricità. Con G 7.180 ora è possibile. Grazie al suo potente motore a benzina, l'idropulitrice non richiede alimentazione elettrica. La nuova lancia spray porta la pulizia ad un livello successivo. La robusta struttura e le grandi ruote rendono G 7.180 adatta anche ai terreni più difficili. Le caratteristiche ottimizzate e i nuovi accessori hanno significativamente migliorato la gamma. G 7.180 - ideale per terrazzi, passi carrai, rimorchi, camion e molto altro.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice G 7.180: Telaio pieghevole
Telaio pieghevole
Il telaio pieghevole rende G 7.180 leggera e facile da riporre.
Idropulitrice G 7.180: Nuovi accessori
Nuovi accessori
I nuovi accessori assicurano una pulizia ancora più facile ed efficiente.
Idropulitrice G 7.180: Serbatoio detergente rimovibile
Serbatoio detergente rimovibile
Il serbatoio rimovibile facilita il riempimento con detergente Il serbatoio può essere pulito facilmente.
Ruote extra-large
  • Le ruote extra large la rendono adatta per l'uso anche sui terreni più difficili.
Starter automatico
  • Basta iniziare la pulizia con lo starter automatico.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Portata (l/h) 590
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza (hp) max. 4,7
Tipo di trazione Benzina
Capacità vano raccolta (cm³) 160
Colore antracite
Peso con imballo (kg) 36,5
Peso senza accessori (kg) 29,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 570 x 500 x 920

Scope of supply

  • Tubo alta pressione: 10 m
  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
  • Barche
  • Mobile homes
  • Patio, vialetti
