L'idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex offre una pulizia semplice ed efficiente grazie alla connettività Bluetooth con l'app Kärcher Home & Garden. L'app fornisce consigli pratici, istruzioni di montaggio e manutenzione, e accesso al portale Kärcher Service. Il dispositivo, con motore raffreddato ad acqua, è dotato di una modalità boost per affrontare lo sporco più ostinato. La pressione dell'acqua può essere regolata tramite la pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o direttamente dall'app.