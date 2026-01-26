Idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex
Idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex con tubo PremiumFlex e pistola G 180 Q Smart Control per lo sporco ostinato su terrazze, vialetti e auto.
L'idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex offre una pulizia semplice ed efficiente grazie alla connettività Bluetooth con l'app Kärcher Home & Garden. L'app fornisce consigli pratici, istruzioni di montaggio e manutenzione, e accesso al portale Kärcher Service. Il dispositivo, con motore raffreddato ad acqua, è dotato di una modalità boost per affrontare lo sporco più ostinato. La pressione dell'acqua può essere regolata tramite la pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o direttamente dall'app.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Smart Control con modalità boost e lancia Multi Jet 3 in 1Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Include la modalità boost per una potenza extra per affrontare lo sporco ostinato. Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & GardenL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,8
|Peso con imballo (kg)
|23
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
