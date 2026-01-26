Massima potenza di pulizia! L'idropulitrice K 7 WCM è il partner perfetto per ogni compito di pulizia, anche per lo sporco più ostinato. Con il suo potente motore raffreddato ad acqua rimette a nuovo i patii, le terrazze, gli attrezzi e i mobili da giardino e tutti i veicoli, anche i più grandi. Per pulire le superfici più grandi in modo efficace ma gentile, la lancia Vario Power (VPS) può essere semplicemente ruotata per aggiustare la pressione. La dotazione comprende anche un lancia mangiasporco che risulta efficace contro lo sporco più ostinato. Il filtro d'acqua integrato protegge la pompa dalle particelle di sporco. Tutti gli accessori possono essere stoccati direttamente sulla macchina.