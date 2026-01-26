Idropulitrice K 7 WCM
Una performance top di categoria: la K 7 con motore raffreddato ad acqua rimuove ogni tipo di sporco da patii, terrazze, attrezzi e mobilio da giardino e veicoli.
Massima potenza di pulizia! L'idropulitrice K 7 WCM è il partner perfetto per ogni compito di pulizia, anche per lo sporco più ostinato. Con il suo potente motore raffreddato ad acqua rimette a nuovo i patii, le terrazze, gli attrezzi e i mobili da giardino e tutti i veicoli, anche i più grandi. Per pulire le superfici più grandi in modo efficace ma gentile, la lancia Vario Power (VPS) può essere semplicemente ruotata per aggiustare la pressione. La dotazione comprende anche un lancia mangiasporco che risulta efficace contro lo sporco più ostinato. Il filtro d'acqua integrato protegge la pompa dalle particelle di sporco. Tutti gli accessori possono essere stoccati direttamente sulla macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza strabilianteIl motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Applicazione detergenteL'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoIl tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,2
|Peso con imballo (kg)
|21,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Lancia Vario Power
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Muri del giardino e in pietra
- gradini esterni
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Macchine
- Mobile homes
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
RICAMBI K 7 WCM
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.