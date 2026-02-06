Idropulitrice K 4 Black
K 4 Black è ideale per la pulizia di auto, vialetti e superfici esterne.
L'idropulitrice K 4 Black è lo strumento ideale per pulire veicoli e aree esterne. La dotazione include una pistola, un tubo ad alta pressione di 6 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS), un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata su tutti i tipi di superficie, anche quelle più delicate. Le lance, il tubo flessibile ad alta pressione e la pistola possono essere riposti sulla macchina negli appositi alloggiamenti.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1800
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,5
|Peso con imballo (kg)
|8,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Filtro idrico integrato
