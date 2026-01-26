Idropulitrice K 7 Smart Control Flex
L'idropulitrice K 7 Smart Control Flex con tubo PremiumFlex, pistola G 180 Q Smart Control, adatta allo sporco ostinato su terrazze, vialetti e auto.
Collega l'idropulitrice K 7 Smart Control Flex all'app Kärcher Home & Garden sul tuo smartphone tramite Bluetooth: la pulizia diventa ancora più semplice ed efficiente. La app H&G di Kärcher offre consigli e trucchi pratici per molte situazioni e attività di pulizia. Il dispositivo dispone di una modalità boost per una potenza extra, il che significa che anche lo sporco ostinato non è un problema. I livelli di pressione possono essere impostati sulla pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o trasferiti alla pistola con l'aiuto del consulente per le applicazioni tramite l'app, in modo che nulla possa andare storto durante la pulizia. Altri dettagli della dotazione includono la lancia Multi Jet 3 in 1 per un'ampia gamma di applicazioni senza cambiare lancia, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, il sistema detergente Plug 'n' Clean per una facile sostituzione del detergente, la maniglia telescopica in alluminio di alta qualità per un facile trasporto e stoccaggio, nonché la posizione per riporre gli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Smart Control con modalità boost e lancia Multi Jet 3 in 1Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Include la modalità boost per una potenza extra per affrontare lo sporco ostinato. Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & GardenL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,3
|Peso con imballo (kg)
|22,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
