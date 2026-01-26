Collega l'idropulitrice K 7 Smart Control Flex all'app Kärcher Home & Garden sul tuo smartphone tramite Bluetooth: la pulizia diventa ancora più semplice ed efficiente. La app H&G di Kärcher offre consigli e trucchi pratici per molte situazioni e attività di pulizia. Il dispositivo dispone di una modalità boost per una potenza extra, il che significa che anche lo sporco ostinato non è un problema. I livelli di pressione possono essere impostati sulla pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o trasferiti alla pistola con l'aiuto del consulente per le applicazioni tramite l'app, in modo che nulla possa andare storto durante la pulizia. Altri dettagli della dotazione includono la lancia Multi Jet 3 in 1 per un'ampia gamma di applicazioni senza cambiare lancia, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, il sistema detergente Plug 'n' Clean per una facile sostituzione del detergente, la maniglia telescopica in alluminio di alta qualità per un facile trasporto e stoccaggio, nonché la posizione per riporre gli accessori.