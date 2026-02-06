Idropulitrice K 5 Premium Smart Control Flex Home
Più controllo: la K 5 Premium Smart Control Flex con tubo PremiumFlex e pistola a grilletto G 180 Q Smart Control per lo sporco ostinato in tutta la casa. Incl. avvolgitubo e Home Kit.
L'idropulitrice K 5 Premium Smart Control Flex Home offre un controllo di pulizia superiore grazie alla connettività Bluetooth. Si collega all'app Kärcher Home & Garden per fornire consigli utili, istruzioni e accesso al servizio Kärcher, aiutandoti a ottenere i migliori risultati. Ha anche una modalità boost per una maggiore potenza quando serve. La pistola Smart Control ha un display LCD che ti permette di controllare il livello di pressione, e la lancia Multi Jet 3 in 1 offre versatilità per diverse superfici di pulizia. Per la massima comodità, l'idropulitrice è dotata di avvolgitubo, sistema Plug 'n' Clean e tubo PremiumFlex. In più, include l'Home Kit con spazzola per superfici e detergente. In poche parole, questa idropulitrice è potente, intelligente e pratica per una pulizia impeccabile in tutta la casa.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Smart Control con modalità boost e lancia Multi Jet 3 in 1Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Include la modalità boost per una potenza extra per affrontare lo sporco ostinato. Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & GardenL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,5
|Peso con imballo (kg)
|19,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
RICAMBI K 5 Premium Smart Control Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.