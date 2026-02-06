L'idropulitrice K 5 Premium Smart Control Flex Home offre un controllo di pulizia superiore grazie alla connettività Bluetooth. Si collega all'app Kärcher Home & Garden per fornire consigli utili, istruzioni e accesso al servizio Kärcher, aiutandoti a ottenere i migliori risultati. Ha anche una modalità boost per una maggiore potenza quando serve. La pistola Smart Control ha un display LCD che ti permette di controllare il livello di pressione, e la lancia Multi Jet 3 in 1 offre versatilità per diverse superfici di pulizia. Per la massima comodità, l'idropulitrice è dotata di avvolgitubo, sistema Plug 'n' Clean e tubo PremiumFlex. In più, include l'Home Kit con spazzola per superfici e detergente. In poche parole, questa idropulitrice è potente, intelligente e pratica per una pulizia impeccabile in tutta la casa.