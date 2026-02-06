Idropulitrice K 5 Universal Edition WB

L'idropulitrice Kärcher K 5 Universal Edition WB, con spazzola rotante e shampoo per auto da 1 litro, è perfetta per lo sporco moderato.

L'idropulitrice K 5 Universal Edition WB di Kärcher è ideale per la pulizia di veicoli e superfici di medie dimensioni, in particolare per la pulizia di veicoli. Include una pistola a grilletto, un tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, una lancia Vario Power Spray (VPS), un getto rotante per la rimozione dello sporco più ostinato e un filtro dell'acqua affidabile per proteggere la pompa dalle piccole particelle di sporco. La spazzola rotante e 1 litro di shampoo per auto in dotazione semplificano la pulizia approfondita di veicoli e altre superfici.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 5 Universal Edition WB: Ruote grandi
Ruote grandi
Pratico e facile da trasportare
Idropulitrice K 5 Universal Edition WB: Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
Il tubo flessibile, le lance di nebulizzazione e la pistola a grilletto possono essere riposti in modo ordinato e compatto.
Idropulitrice K 5 Universal Edition WB: Serbatoio detergente
Serbatoio detergente
Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Sistema Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar) 20 - max. 145
Portata (l/h) max. 420
Resa per area (m²/h) 40
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza nominale di ingresso (W) 1800
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 6,1
Peso con imballo (kg) 10,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 297 x 310 x 865

Scope of supply

  • Spazzola rotante
  • Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Serbatoio detergente estraibile
  • Rete
  • Filtro idrico integrato
  • Aspirazione acqua
