Idropulitrice K 5 Universal Edition WB
L'idropulitrice Kärcher K 5 Universal Edition WB, con spazzola rotante e shampoo per auto da 1 litro, è perfetta per lo sporco moderato.
L'idropulitrice K 5 Universal Edition WB di Kärcher è ideale per la pulizia di veicoli e superfici di medie dimensioni, in particolare per la pulizia di veicoli. Include una pistola a grilletto, un tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, una lancia Vario Power Spray (VPS), un getto rotante per la rimozione dello sporco più ostinato e un filtro dell'acqua affidabile per proteggere la pompa dalle piccole particelle di sporco. La spazzola rotante e 1 litro di shampoo per auto in dotazione semplificano la pulizia approfondita di veicoli e altre superfici.
Caratteristiche e vantaggi
Ruote grandiPratico e facile da trasportare
Memoria integrata degli accessori sul dispositivoIl tubo flessibile, le lance di nebulizzazione e la pistola a grilletto possono essere riposti in modo ordinato e compatto.
Serbatoio detergenteSerbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 145
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1800
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,1
|Peso con imballo (kg)
|10,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- Spazzola rotante
- Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Serbatoio detergente estraibile
- Rete
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Universal Edition WB
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.