L'idropulitrice K 5 Universal Edition WB di Kärcher è ideale per la pulizia di veicoli e superfici di medie dimensioni, in particolare per la pulizia di veicoli. Include una pistola a grilletto, un tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, una lancia Vario Power Spray (VPS), un getto rotante per la rimozione dello sporco più ostinato e un filtro dell'acqua affidabile per proteggere la pompa dalle piccole particelle di sporco. La spazzola rotante e 1 litro di shampoo per auto in dotazione semplificano la pulizia approfondita di veicoli e altre superfici.