Idropulitrice K 4 Universal Edition T5
L'idropulitrice K 4 Universal Edition T 5 è ideale per pulire tutte le superfici esterne con la pressione adatta al tipo di lavoro da svolgere. Con lavasuperfici incluso.
L'idropulitrice K 4 Universal Edition T 5 di Kärcher è ideale sia per le attività di pulizia quotidiane che per pulire lo sporco più ostinato. La sua dotazione include una pistola ad alta pressione, un tubo ad alta pressione da 10 m, un ugello mangiasporco con getto rotante per rimuovere lo sporco più ostinato e un filtro dell'acqua premontato per proteggere la pompa dall'ingresso di particelle di sporco. Grazie al lavasuperfici T 5 è possibile pulire sia le superfici dure, come pietra e cemento, che quelle più delicate, come il legno, in circa la metà del tempo necessario rispetto ad una lancia. Inoltre, il paraspruzzi protegge l'utilizzatore dagli spruzzi d'acqua e rende le manovre più semplici che mai.
Caratteristiche e vantaggi
Memoria integrata degli accessori sul dispositivoIl tubo flessibile, le lance di nebulizzazione e la pistola a grilletto possono essere riposti in modo ordinato e compatto.
Serbatoio detergenteSerbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Connessione facileEasy Connect: il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, scattando rapidamente in entrata e in uscita dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Ruote grandi
- Pratico e facile da trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,6
|Peso con imballo (kg)
|9,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- Lavasuperfici: T 5
- Prolunga lancia
- Pistola Alta Pressione: Pistola migliorata
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Serbatoio detergente estraibile
- Rete
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Universal Edition T5
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.