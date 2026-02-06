L'idropulitrice K 4 Universal Edition T 5 di Kärcher è ideale sia per le attività di pulizia quotidiane che per pulire lo sporco più ostinato. La sua dotazione include una pistola ad alta pressione, un tubo ad alta pressione da 10 m, un ugello mangiasporco con getto rotante per rimuovere lo sporco più ostinato e un filtro dell'acqua premontato per proteggere la pompa dall'ingresso di particelle di sporco. Grazie al lavasuperfici T 5 è possibile pulire sia le superfici dure, come pietra e cemento, che quelle più delicate, come il legno, in circa la metà del tempo necessario rispetto ad una lancia. Inoltre, il paraspruzzi protegge l'utilizzatore dagli spruzzi d'acqua e rende le manovre più semplici che mai.