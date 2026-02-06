La pulizia può essere davvero semplice con l'idropulitrice portatile. Il dispositivo pratico e compatto può essere utilizzato direttamente qua e là per la pulizia senza lunghe preparazioni. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. Completamente mobile, compreso serbatoio pieghevole e tubo di aspirazione. L'ampia gamma di accessori opzionali come getto di schiuma, spazzola di lavaggio e ugello 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. Batteria e caricabatteria non compresi nella fornitura.